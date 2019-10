Raluca Pruna, despre Raportul MCV: Cel mai prost de la instaurarea mecanismului. Dupa 12 ani de monitorizare suntem nicaieri

Ziare.

com

"Dupa 12 ani de monitorizare suntem nicaieri. Suntem nepredictibili ca tara, iar la nivel politic, fara exceptie, suntem in denial. De pe pozitii diferite, dar cu acelasi rezultat", a scris, marti seara, pe Facebook, Raluca Pruna.Aceasta afirma ca "pentru PSD/ALDE si like minded plimbati prin varii epifanii politice desprinse din acelasi trunchi, reformarea justitiei a fost intotdeauna un moft"."O pastila amara, pe care au scuipat-o imediat ce Dragnea a dat liber la scuipat. Parte din eipentru promovarea propriilor interese in justitia penala. Nu toti acesti politicieni s-au lovit de bratul lung al legii, unii sunt inca in Parlament infasurati in mantia imunitatii penale", a mai scris Pruna.Aceasta afirma ca pentru alti politicieni "nu e clar deloc ca justitia a redevenit o problema uriasa dupa noaptea de ianuarie din 2017 si cred ca problema se rezolva prin tacere"."Sau cand lucrurile sunt prea evidente, promoveaza mediatic masuri punctuale menite sa mai linisteasca publicul care sta in strada din 2017, magistrati care scriu la Comisia de la Venetia/GRECO/Comisia Europeana, parteneri europeni si strategici. In sfarsit,Unii au facut ultima campanie cerand extinderea MCV la nivelul tuturor statelor membre. Altii au programe in care justitia e marele absent, e elefantul din camera pe care se fac ca nu il vad si pun la schimb pe masa teme foarte legitime: educatie, sanatate, reforma administratiei, infrastructura. Foarte legitim - numai ca toate acestea sunt de nerealizat daca avem o justitie captiva", a mai scris Pruna.Acesta explica si ce solutuii vede.Mi s-a spus fie ca imi promovez propria tema de expertiza, fie ca nu e momentul, fie ca sunt naiva. Si totusi, insist: sistemul nu e lovit numai de Sectia Speciala de Investigare a Infractiunilor din Justitie si de Inspectia Judiciara la cheremul politicului.Si peste toate acestea se vor adauga curand plecari masive la pensie dublate de marirea duratei de pregatire a viitorilor magistrati, deci o criza de profesionisti", a mai scris Raluca Pruna pe Facebook.Acesta mai face referire si la politica penala in care "victima e marea absenta si infractorul marele castigator" si se adauga unei stari in magistratura romana care e aproape de implozie."Sustinerea publicului nu ajuta mereu - mantra cu statul paralel, in care procurorii sunt prezentati ca stapanii procedurii si judecatorii ca niste papusi sforarite a avut ceva rezultate. SiIn fine, publicul a obosit si vrea chestiuni concrete despre CUM se va repara ceea ce a fost stricat. Nu e tarziu nici acum, dupa ziua de azi, ca un astfel de pact sa fie semnat. Indraznesc sa spun ca", a mai spus Pruna, care a adaugat ca este o zi foarte trista pentru ea."Am facut pasi inapoi foarte seriosi. Si in ciuda faptului ca magistratura romana este de departe cea mai monitorizata, masurata si cantarita profesie din Romania,Daca as fi politician nu as dormi. Sigur ca maine vom auzi, de la toate categoriile de politicieni descrise, ca e nedrept, ca Bulgaria nu sta mai bine, ca suntem nedreptatiti.E o cale proasta, o fundatura si o incremenire in denial. Bulgaria a reusit lucruri mari, felicitari.Si pentru ca schimbarile le poate face numai clasa politica, trag un semnal de alarma pentru cei bine intentionati sa faca din justitie o prioritate: in termeni clari, neechivoci, sistemic si cu un program pe termen lung. Sa propuna un pact", a incheiat Raluca Pruna.