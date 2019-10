Raportul MCV spune ca masurile luate in urma deciziei CCR privind completurile de 5 au generat nesiguranta

Ziare.

Cresterea presiunii exercitate asupra ICCJ a avut un impact si asupra eficacitatii justitiei in cauzele de coruptie la nivel inalt. In aceasta privinta, in raportul MCV este mentionat faptul ca CCR a fost sesizata de Guvern cu privire la doua conflicte juridice de natura constitutionala in care era implicata instanta suprema, cele privind constituirea completurilor de 3 si de 5 judecatori."Desi deciziile Curtii Constitutionale nu privesc cauze care au fost deja inchise, masurile luate ca urmare a deciziei Curtii Constitutionale privind completurile de judecata formate din 5 judecatori au generat un climat de insecuritate accentuata", se arata in raportul MCV.Expertii mentioneaza si OUG despre care s-a vorbit la inceputul anului 2019, act normativ care, daca ar fi fost adoptat, ar fi permis redeschiderea tuturor dosarelor de coruptie la nivel inalt care fusesera inchise de ICCJ printr-o hotarare definitiva din 2014 pana in prezent, in cazul in care hotararea respectiva fusese pronuntata de un complet de judecata format din 5 judecatori."Cu toate ca (...) adoptarea acestei ordonante de urgenta a fost impiedicata, ar fi important ca autoritatile romane sa abandoneze obiectivele urmarite printr-o astfel de masura si sa clarifice faptul ca nu este nevoie sa se adopte legislatie care sa aiba efecte asupra cauzelor incheiate, ulterioara deciziilor Curtii Constitutionale, reafirmandu-si totodata angajamentul de a lupta in mod eficace impotriva coruptiei", puncteaza oficialii europeni.In raportul MCV se mai atrage atentia ca deciziile Curtii Constitutionale au un impact direct asupra dosarelor de coruptie aflate pe rolul instantelor, hotararile CCR putand duce la intarzieri si la redeschiderea proceselor."Chiar au permis, in anumite conditii, redeschiderea mai multor cauze definitive. Nu se pot prevedea inca pe deplin consecintele unei astfel de situatii. Reverberatiile negative clare ale acestei situatii asupra procesului de justitie au ridicat, totodata, la un nivel mai general, semne de intrebare cu privire la durabilitatea progreselor inregistrate pana in prezent de Romania in lupta impotriva coruptiei - cu atat mai mult cu cat au coincis cu modificarile aduse Codului penal si Codului de procedura penala, care nu au tinut cont de recomandarea din noiembrie 2018 privind necesitatea compatibilitatii cu dreptul UE si cu instrumentele internationale de combatere a coruptiei", se mai arata in sursa citata.Comisia Europeana a adoptat astazi cel mai recent raport privind evolutia situatiei din Romania in domeniul reformei sistemului judiciar si al luptei impotriva coruptiei, in contextul angajamentelor asumate de aceasta tara in cadrul mecanismului de cooperare si de verificare (MCV).In timp ce Romania este aspru criticata, pentru Bulgaria CE recomanda ridicarea MCV . Vecinii nostri au fost monitorizati pe aceeasi perioada ca si noi si de multe ori s-a pus in discutie decuplarea tarii noastre de ei, pentru ca eram cu mult inainte in ce priveste reformele. Iata ca lucrurile s-au inversat dramatic in ultimii 3 ani, de cand a ajuns PSD la putere. In raportul de o duritate fara precedent se constata ca, din noiembrie 2018 (de la raportul anterior) pana in prezent, Comisia e trebuit in numeroase randuri sa isi exprime ingrijorarile fata de masurile luate la Bucuresti in domeniul Justitiei si al luptei anticoruptie."De fiecare data, Comisia a constatat o involutie fata de progresele inregistrate in anii precedenti, situatie care constituie o sursa de preocupare majora.Comisia regreta faptul ca Romania nu a pus in aplicare recomandarile suplimentare formulate in noiembrie 2018, care erau in deplina concordanta cu pozitiile exprimate de celelalte institutii in aceasta privinta. Recomandarile respective trebuie puse in aplicare daca se doreste repunerea procesului de reforma pe calea cea buna si reintrarea pe traiectoria incheierii MCV, astfel cum se prevedea in raportul din ianuarie 2017", arata Comisia Europeana.