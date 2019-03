Tariceanu, replica pentru Timmermans: Reformele in Justitie sunt pentru revenirea la normalitate

Ziare.

"Domnul Timmermans isi pune problema in mod logic care este raspunsul Romaniei la observatiile din raportul MCV. Daca observatiile din raport ar fi fost perfecte, imi pun intrebarea logic de ce acum ar mai fi nevoie sa se faca o echipa mixta de lucru pe acest document. Comisia stia de toate derapajele grave care s-au petrecut in Justitie in ultimii ani? (...)Noua ni se recomanda sa nu facem pasi inapoi in combaterea coruptiei. Sunt de acord, combaterea coruptiei trebuie sa ramana un element central de preocupare pentru institutii. Eu cred ca a facut foarte mult Romania pentru ca reformele in Justitie sunt clar indreptate pentru revenirea la o situatie de normalitate. Daca Comisia Europeana cumva crede ca e bine tot ceea ce s-a intamplat pana acum si Romania trebuie sa ramana cu un sistem de Justitie care se bazeaza pe practicile staliniste, comuniste, dar nu cred ca Comisia vrea asa ceva.Cred ca e foarte bine ca stam acum si discutam pentru ca expertii Comisiei sa poata sa ia cunostinta de toate aceste aspecte pe care noi le discutam in Romania. Sunt la ordinea de zi in dezbaterea publica si par sa fi scapat atentiei si vigilentei expertilor de la Comisie", a declarat Calin Popescu Tariceanu.Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a declarat luni, ca de cand CE a publicat raportul MCV nu a vazut niciun progres."Am spus clar ca vreau sa vorbesc cu reprezentantii Guvernului Romaniei despre recomandarile pe care Comisia le-a dat in raportul MCV. Vrem sa ne asiguram ca exista progrese in privinta Justitiei din Romania, vrem sa ne asiguram ca lupta impotriva coruptiei continua, pentru ca este foarte important pentru viitorul acestei tari. Problema mea este ca de cand am publicat raportul MCV nu am vazut niciun progres", a declarat prim-vicepresedintele CE, Frans Timmermans, luni, la Bucuresti.Intrebat despre activarea articolului 7 din Tratatul UE, cum s-a intamplat in cazul Ungariei si al Poloniei, oficialul european nu a dorit sa speculeze ce se va intampla, insa a zis ca Romania poate utiliza raportul MCV pentru a se pune in acord cu Comisia Europeana.