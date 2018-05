Tariceanu si Toader pun la cale urmatorul control din cadrul MCV. Delegatia CE vine in perioada 25-27 iunie

Ziare.

Ulterior sedintei, Tariceanu a anuntat ca din partea Senatului a fost desemnat Robert Cazanciuc, pentru a face parte din Comisia MCV care va pregati materialul pe care il va prezenta Comisiei Europene (CE)."De la Ministerul Justitiei am primit o scrisoare pentru a desemna o persoana de contact si evident de a formula o serie de considerente in perspectiva misiunii care urmeaza sa vina de la Comisia Europeana pe partea de MCV, la sfarsitul lunii iunie. Domnul senator Robert Cazanciuc este desemnat din partea Senatului, avand in vedere ca dansul conduce si Comisia juridica", a declarat Tariceanu, marti, la Parlament.In scrisoarea trimisa de ministrul Justitiei conducerii Senatului acesta anunta controlul CE in cadrul MCV din perioada 25-27 iunie, cat si solicita ajutorul Parlamentului pentru pregatirea misiunii de evaluare, Tudorel Toader reamintind de modificarea Legilor Justitiei si de modificarea Codului Penal si a Codului de Procedura Penala care este in dezbate la Comisia parlamentara speciala condusa de Florin Iordache."Ref: Misiunea Comisiei Europene (CE) in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (25-27 iunie 2018) . Reuniunea Comisiei MCV (6 iunie 2018)Stimate domnule presedinte,Reprezentanta Comisiei Europene in Romania a comunicat faptul ca urmatoarea misiune de evaluare din cadrul Mecanismului de Cooperare s Verificare (MCV) va avea loc in perioada 25-27 iunie 2018.La acest moment, proiectul de agenda este in lucru la nivelul Comisiei Europene, urmand a fi inaintat, in regim de urgenta, in format electronic, atunci cand acesta va fi disponibil. In vederea pregatirii corespunzatoare a misiunii de evaluare, inclusiv in scopul intocmirii raportului de progrese, am aprecia primirea unei contributii din partea Senatului Romaniei, pentru perioada de referinta 1 martie - 31 mai 2018. Ar fi util ca progresele inregistrate sa fie structurare raportat la recomandarile din Raportul MCV publicat la data de 15 noiembrie 2017 (anexate), cu reliefarea principalelor teme de competenta Parlamentului, in special privind recomandarie 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10.Avand in vedere ca Legile Justitiei si modificarile la Codul Penal si la Codul de Procedura Penala reprezinta una dintre temele cele mai importante la acest moment pentru evaluarea de catre Comisie a sustenabilitatii si ireversibilitatii progreselor inregistrate in cadrul MCV, in vederea asigurarii unei pozitii unitare a Parlamentului si a Guvernului, va adresam rugamintea de a transmite informatii cu privire la:- perspectivele procesului legislativ privind legile justitiei, in considerarea deciziilor Curtii Constitutionale a Romaniei;- perspectivele modificarilor Codului Penal si Codului de Procedura Penala, asigurand, pe de o parte, punere in acord a legislatiei penale cu deciziile Curtii Constitutionale si transpunerea Directivelor europene, iar pe de alta parte, continuitatea luptei impotriva coruptiei.Din Comisia MCV, potrivit art. 3 alin. (1) dn H.G. nr. 216/2012, fac parte Ministerul Justitiei, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul delegat pentru afaceri europene, Consiliul Superior al Magistraturii, Inalta Curte de Casatiei si Justitie, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casasie si Justitie, Directia Nationala Anticoruptie si Agentia Nationala de Integritate.Potrivit art. 3 alin. (3) din H.G. 216/2012, Ministerul Justitiei poate invita la lucrarile Comisiei MCV si reprezentanti din cadrul Administratiei Prezidentiale, respectiv din cadrul Aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, reprezentanti ai oricaror autoritati sau institutii publice, precum si reprezentanti ai asociatiilor de magistrati, ai profesiilor juridice si ai organizatiilor neguvernamentale cu activitatea in problemativa justitiei sau a MCV.Avand in vedere cele prezentate, avem placerea de a va invita sa analizati oportunitatea reprezentarii Senatului Romaniei la lucrarile Comisiei MCV", se arata in scrisoarea ministrului Justitei. Comisia Europeana a declansat procedura de infringement impotriva Romaniei pe Directiva UE privind prezumtia de nevinovatie si a dreptului de a fi prezent la proces in cadrul procedurilor penale, care trebuia sa fie implementata pana in luna aprilie 2018.Autoritatile de la Bucuresti au fost instiintate de catre CE cu privire la declansarea procedurii din cauza neimplementarii Directivei Europene 343 din 2016, iar in termen de doua luni oficialii trebuie sa anunte ce masuri iau.In prealabil Comisia Europeana a lansat un indemn Romaniei sa adopte masuri pentru corectarea deficitului bugetar, atragand atentia ca evolutiile politice din ultimul an genereaza dubii privind ireversibilitatea progreselor in reformarea sistemului judiciar si in combaterea coruptiei la nivel inalt."Evolutiile din ultimul an au generat dubii ample privind ireversibilitatea si sustenabilitatea progreselor substantiale inregistrate de Romania in reformarea sistemului judiciar si in combaterea coruptiei la nivel inalt. Independenta Justitiei este supusa provocarilor si exista presiuni asupra institutiilor judiciare si asupra sistemului institutional de combatere a coruptiei, in timp ce progresele in problemele ramase sunt obstructionate", subliniaza Comisia Europeana.