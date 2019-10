Tariceanu spune ca SS trebuie sa ramana, iar raportul MCV a cuprins numeroase erori in trecut

Ziare.

Tariceanu a fost intrebat, marti, la finalul consultarilor pe care le-a avut cu PNL, ce parere are despre raportul MCV."Si in trecut Mecanismul de Cooperare si Verificare care a functionat in relatia intre Romania si Comisia Europeana, in numeroase randuri, a cuprins erori, erori de necunoastere, erori de apreciere si asa mai departe si cred ca cei de la Comisie trebuie sa respecte tot ceea ce inseamna legislatie romaneasca, prevederi care sunt adoptate in baza legislatiei si a Constitutiei Romaniei.In ceea ce priveste raportul, pe care nu l-am vazut, dar am aflat ca acest proiect de raport contine o serie de critici, cred ca e necesar ca el sa fie analizat de institutiile de resort de la noi, adica Ministerul Justitiei, Consiliul Superior al Magistraturii si cine mai are un rol de jucat in aceasta privinta si trebuie gasita o cale, o solutie de cooperare, de colaborare cu Comisia Europeana pentru a recladi relatia de incredere, care trebuie sa functioneze si care este esentiala ca viitorul raport sa nu mai aiba referirile negative", a declarat Tariceanu.El s-a referit si la Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie, spunand ca aceasta trebuie sa functioneze sub autoritatea CSM si sa nu mai fie un mijloc de santaj si de presiune asupra magistratilor."Eu cred ca Sectia Speciala, avand in vedere ca ea a functionat ca atare in subordinea DNA-ului, functioneaza mai bine acum, sub autoritatea Consiliului Superior al Magistraturii, care este garantul independentei Justitiei si aceasta sectie trebuie sa fie independenta si nu mai trebuie sa fie folosita ca un mijloc de santaj si de presiune asupra magistratilor.Prin urmare, aceasta chestiune am rezolvat-o si in documentul pe care il vom semna este scris negru pe alb ca reformele sau modificarile in Justitie nu se vor face decat prin dezbatere in cadrul Parlamentului si nu prin ordonanta de urgenta", a explicat liderul ALDE. Comisia Europeana publica, marti, rapoartele MCV pentru Romania si Bulgaria , in conditiile in care presedintele CE Jean Claude Juncker a afirmat ca si-ar dori ridicarea monitorizarii in mandatul actualei Comisii. Europarlamentarul PLUS Dragos Tudorache sustine, insa, ca o asemenea decizie va fi luata doar in cazul Bulgariei Premierul Viorica Dancila se declara optimist si afirma ca se asteapta la o evaluare pozitiva in ceea ce priveste actul de guvernare.Draftul documentului, care evalueaza progresele in privinta statului de drept, va fi discutat si aprobat in Colegiul Comisarilor, la Strasbourg, inainte de a deveni public.