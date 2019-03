Ciorbea se autosesizeaza in cazul pericolelor semnalate de calatori la metrou

Ziare.

"Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu privind situatia de la Metrorex, prezentata de catre presa, legata de posibile defectiuni la materialul rulant si viitoarea instalare a panourilor de siguranta in statii.Sesizarea din oficiu vizeaza posibila incalcare a art. 22 din Constitutia Romaniei privind dreptul la viata si la integritate fizica si psihica.Avocatul Poporului a luat cunostinta din mass-media de faptul ca 15.000 de cetateni au semnat o petitie prin care solicita instalarea panourilor de siguranta in statiile de metrou, pentru securizarea peroanelor. Aceste structuri de siguranta sunt transparente, din plexiglas sau sticla securizata si sunt folosite pe peroanele din alte tari pentru a impiedica oamenii sa ajunga pe sinele metroului", se arata intr-un comunicat al Avocatului Poporului, institutie condusa de Victor Ciorbea.Potrivit sursei citate, care se bazeaza tot pe relatari din presa, ar fi fost semnalate nereguli si in ceea ce priveste siguranta calatorilor care folosesc metroul, deoarece "angajatii Metrorex descopera zilnic conductori defecti, care provoaca scurtcircuite, cablurile electrice cedeaza saptamanal, iar avariile pot pune in pericol mii de vieti".Miercuri a fost haos la metrou, unde trenurile au stat blocate pe sine minute in sir