Comisia Europeana cere explicatii de la Metrorex, privind magistrala spre aeroportul Henri Coanda

Ziare.

com

Comisia vrea sa stie de ce costa atat de mult si de ce ocoleste centrul orasului, avand in vedere ca investitia ajunge la 1,3 miliarde de euro.Metrorex a anuntat ca va aduce lamuriri in doua luni, potrivit TVR Traseul are prevazuti 14 kilometri si ar urma sa aiba 12 statii. Magistrala 6 ar urma sa porneasca de la statia 1 Mai, care exista deja, dupa care vor urma statii care vor purta numele: Pajura, Expozitiei, Piata Montreal, Gara Baneasa, Aeroport Baneasa, Tokyo, Washington, Paris, Bruxelles, Otopeni, Ion I.C. Bratianu si Aeroportul Otopeni.Fostul director Metrorex Octavian Udriste spune ca s-a avut in vedere o legatura directa intre principala gara a Capitalei si principalul aeroport."S-a avut in vedere legatura directa intre principala gara a orasului si principalul aeroport. Mai mult decat atat, serpuieste, trece pe langa Pajura, un cartier important, si pe langa pavilionul expozitional Romexpo, unde sunt foarte multe targuri si multi straini au legatura facila cu aeroportul", a declarat Udriste pentru TVR.Privind constructia magistralei, compania se bazeaza si pe 330 de milioane de euro pusi la dispozitie de Guvernul Japoniei, iar diferenta pana la 1,3 miliarde ar urma sa fie acoperita de bugetul de stat si din finantare europeana.In decembrie, Comisia Europeana a acceptat cererea de finantare a constructiei Magistralei 6, a anuntat ministrul de atunci al Transporturilor, Felix Stroe.