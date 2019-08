Cuc promite ca metroul spre Drumul Taberei va fi gata in decembrie. Ce spune directorul Metrorex

Metrorex nu promite, ci spune doar ca "nu exista motive" ca lucrarile sa nu se termine la timp

Statiile de pe prima jumatate a Magistralei M5 care ar urma sa fie deschisa in decembrie 2019, potrivit lui Razvan Cuc. Foto: Arhiva Metrorex

La inceputul saptamanii, ministrul Transporturilor a spus ca isi asuma deschiderea circulatiei pe Magistrala 5 de metrou pana la finele acestui an., a precizat Cuc.Chiar daca lucrarile ar merge asa cum promite Razvan Cuc, Ministerul Transporturilor tot n-ar prea avea de ce sa se laude, in conditiile in care a intarziat deja cu vreo 4 ani inaugurarea metroului spre Drumul Taberei.Adevarata problema este, insa, ca - dupa cum a mai relatat deja - lucrarile la linia de metrou nu merg, in realitate, chiar atat de bine pe cat sustine Guvernul.Asociatia Pro Infrastructura (API) a explicat inca din primavara pentruca orice intarziere a lucrarilor si orice problema majora aparuta in timpul probelor tehnologice (obligatorii inainte de deschiderea circulatiei subterane) ar amana pana in 2020 inaugurarea magistralei.La acel moment, Metrorex anunta, insa, ca toate lucrarile sunt in grafic si urmeaza sa fie finalizate la timp . Intre timp, insa, societatea si-a schimbat discursul.Asa se face ca, la inceputul acestei luni, la solicitarea, Metrorex a transmis ca, de fapt,. In plus, Metrorex mai spunea caDe fapt, aflata in plin proces de reorganizare - si avand mare nevoie de bani - Astaldi a blocat conturile Metrorex de mai multe ori, in incercarea de a recupera cat mai repede cei 94 de milioane de lei.In aceste conditii, intrebarea este: exista sanse reale ca lucrarile la Magistrala 5 sa se termine pana la finele anului?Ca sa aflam mai multe, l-am intrebat pe directorul Metrorex, Marin Aldea, daca metrourile vor circula pe Magistrala 5, in decembrie 2019. Spre deosebire de Razvan Cuc, Marin Aldea nu a facut promisiuni si a fost mult mai retinut in declaratii.Printre altele, directorul Metrorex ne-a transmis ca, in urma negocierilor, Astaldi a acceptat sa incaseze esalonat, in acest an, cei 94 de milioane de lei castigati in instanta. Din pacate, in ciuda insistentelor, directorul nu ne-a transmis si in cate transe se vor plati acesti bani si nici daca achitarea lor depinde doar de Metrorex sau tine si de masuri pe care ar trebui sa le ia Ministerul Transporturilor.Cu toate acestea - de vreme ce termenele de plata ale datoriei istorice s-au amanat - iar Metrorex are bani pentru achitarea lucrarilor la zi la magistrala de metrou - Marin Aldea spune caTotodata, Metrorex transmite caCu alte cuvinte, la acest moment, conducerea Metrorexca metroul spre Drumul Taberei sa fie gata in acest an si considera ca. Cu toate astea, nu promite nimic, asa cum face ministrul Transporturilor, Razvan Cuc.In aceste conditii, ramane sa vedem daca metroul spre Drumul Taberei va fi sau nu gata pana in decembrie. Dupa cumv-a informat deja, sansele sunt minime.