Mandatul directorului Metrorex expira marti iar Cuc nu vrea sa il prelungeasca: Platesc pentru a nu fi acceptat compromisuri

Sodolescu a declarat pentruca decizia lui Cuc vine la presiunea sindicatului de la Metrorex."Dupa un an si 4 luni mandatul meu de director general interimar la Metrorex se incheie maine. Asa a hotarat d-l Ministru Razvan Cuc la presiunea sindicatului, sa nu-l mai prelungeasca", ne-a declarat Dumitru Sodolescu.Potrivit acestuia, in locul sau va fi numit Marian Aldea, care a mai detinut acest pana in octombrie 2017 cand a fost pus sa demisioneze in urma unui incident feroviar.Totodata, Sodolescu sustine ca mandatul sau nu va mai fi prelungit din cauza ca nu a acceptat sa faca compromisuri."Va fi numit un nou director general interimar, Marin Aldea, care este omul lui Radoi. Marin Aldea a mai fost director general si fortat sa-si dea demisia in octombrie 2017 in urma unui incident feroviar. Platesc pentru a nu fi acceptat compromisuri dar plec cu fruntea sus", a spus Sodolescu. Dumitru Sodolescu a fost numit director general al Metrorex in 2 martie 2018 , inlocuindu-l pe Ion Constantinescu, al carui mandat expira pe 3 martie."Noul director general a fost numit de catre Consiliul de Administratie al Metrorex pentru a asigura interimatul pe o perioada de patru luni, conform prevederilor legale ale OUG nr. 109/2011", a anuntat la acea vreme Metrorex, intr-un comunicat.Dumitru Sodolescu este de profesie inginer, absolvent al Facultatii de Mecanica din cadrul Institutului Politehnic Bucuresti si are experienta in domeniile energie, proiectare si investitii.El a ocupat functii de top management in mai multe companii private, mai arata comunicatul companiei.