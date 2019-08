Metrorex a montat suporturi pentru biciclete la 18 statii de metrou (Foto)

Foto: Arhiva Metrorex

"Metrorex anunta ca la statia de metrou Mihai Bravu, accesul dinspre statia de metrou Timpuri Noi a fost montat un rastel nou pentru parcarea bicicletelor. Pe langa acesta, in reteaua de metrou mai sunt amplasate astfel de suporturi pentru biciclete si la statiile de metrou: Berceni, Dimitrie Leonida, Aparatorii Patriei, Piata Victoriei 1, Eroilor, Izvor, Piata Unirii 1, Jiului, Parc Bazilescu, Laminorului, Straulesti, Constantin Brancoveanu, Tineretului, Piata Unirii 2, Aviatorilor, Preciziei - acces A si Gorjului - acces A", a anuntat compania, intr-un comunicat de presa, transmis miercuri.Potrivit Metrorex, extinderea montarii de rastele in reteaua de metrou vine in ajutorul calatorilor care folosesc bicicleta ca mijloc de deplasare pentru depozitarea acestora in siguranta la intrarea in statiile de metrou.Cei care doresc sa intre cu bicicleta la metrou o pot face in zilele lucratoare intre orele 20:00 - 23:00 si permanent in zilele de sambata, duminica si sarbatori legale, noteaza sursa citata.