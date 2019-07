Metrorex confirma numirea unui nou director general

Ziare.

"Consiliul de Administratie al Metrorex il numeste pe domnul Marin Aldea, director general interimar, pentru o perioada de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, pana la maximum 6 luni, incepand cu data de 3 iulie 2019, conform prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice. Acesta il inlocuieste in functia de director general pe Dumitru Sodolescu, al carui mandat expira astazi, 2.07.2019", a anuntat Metrorex intr-un comunicat.Marin Aldea are o experienta de 28 ani in cadrul Metrorex, de 17 ani detinand functii de conducere in cadrul societatii. Acesta a mai fost director general in perioada decembrie 2015 - noiembrie 2017, selectat si numit in conformitate cu OUG109/2011, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.Noul director general al Metrorex este absolvent al Universitatii Politehnica Bucuresti, avand calificare de inginer si are obtinuta diploma de economist, cu specializarea Finante Contabilitate. Totodata, detine un master cu specializare in Managementul intreprinderilor de Servicii Publice.