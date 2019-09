Metrorex deschide inca sase casierii pentru elevi si studenti

Gara de Nord 1 (L-V 07:00-20:00),

Grozavesti (L-V 07:00-20:00),

Piata Romana (L-V 07:00-20:00, functioneaza si pe perioada vacantelor scolare),

Piata Unirii 1 (L-V 07:00-20:00; S 10:30 - 17:00, functioneaza si pe perioada vacantelor scolare),

Piata Unirii 2 (L-V 07:00-20:00; S 10:30 - 17:00, functioneaza si pe perioada vacantelor scolare), Eroilor (L-V 07:00-13:30),

Universitatii (L-V 10:30-17:00),

Piata Victoriei 2 (L-V 13:30-20:00),

Politehnica (L-V 13:30-20:00),

Nicolae Grigorescu 1 (L,Mi, V 07:00 - 13:30, Ma, J 13:30-20:00),

Aparatorii Patriei (L, Mi, V 07:00 - 13:30, Ma, J 13:30-20:00),

Tineretului (L, Mi, V 07:00 - 13:30, Ma, J 13:30-20:00),

Petrache Poenaru (L, Mi, V 07:00 - 13:30, Ma, J 13:30-20:00),

Crangasi (L, Mi, V 07:00 - 13:30, Ma, J 13:30-20:00),

Dristor 2 (L, Mi, V 07:00 - 13:30, Ma, J 13:30-20:00),

Lujerului (L, Mi, V 07:00 - 13:30, Ma, J 13:30-20:00),

Titan (L, Mi, V 07:00 - 13:30, Ma, J 13:30-20:00).

Ziare.

com

Astfel, pana la inceperea anului universitar, Metrorex pune la dispozitie 17 casierii pentru emiterea titlurilor de calatorie speciale pentru elevi si studenti."Mentionam ca de anul acesta numarul casieriilor puse la dispozitia elevilor si studentilor a crescut cu peste 50% fata de anii anteriori", au aratat reprezentantii Metrorex.Casieriile speciale din reteaua Metrorex vor functiona in statiile:Programul de functionare cu publicul al caselor specializate nou infiintate va fi de luni pana vineri, cu exceptia vacantelor scolare si a sarbatorilor legale."Reamintim publicului calator ca emiterea si personalizarea abonamentelor pentru elevi/studenti impun existenta unui sistem specializat de verificare a datelor si documentelor prevazute in Legea educatiei nationale nr. 1/2011 si HG nr. 42/2017.Titlurile de calatorie, de care elevii/studentii beneficiaza, se acorda lunar conform reglementarilor legale in vigoare. La casele speciale se pot achizitiona abonamente pentru perioade succesive (maxim 2 abonamente) prin intermediul aplicatiei de personalizare", a aratat Metrorex.