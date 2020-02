Metrorex estimeaza pierderi de peste 377 milioane de lei pentru acest an

Ziare.

com

Cheltuielile totale sunt bugetate la 3,61 miliarde lei, iar cheltuielile cu personalul la 777,85 milioane lei."In bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020 sunt programate venituri totale cu o crestere, fata de realizarile anului precedent, cu 250,71%, a cheltuielilor totale cu o crestere cu 254,95%, compania programand o pierdere de 377,891 milioane lei.Pierderea provine din cheltuielile conjuncturale (de exploatare si personal) necesare punerii in functiune a Magistralei 5, nivelul subventiei alocata in anul 2020 neacoperind aceasta cheltuiala", arata nota de fundamentare a proiectului de act normativ.Incepand cu semestrul II 2020, veniturile din exploatare vor creste in urma punerii in functiune a Magistralei 5, arata proiectul."Majorarea cheltuielilor de natura salariala s-a efectuat ca urmare a necesitatii angajarii esalonate a 947 de salariati pentru Magistrala 5 si a reintregirii acestor cheltuieli incepand cu 1 noiembrie 2019", se mai precizeaza in nota de fundamentare.Cheltuielile cu investitiile sunt estimate la 856,33 milioane lei.Metrorex estimeaza pentru finalul anului un numar de 5.861 salariati. Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala a fost stabilit la 10.263 lei.Compania estimeaza pentru sfarsitul anului plati restante de 77,65 milioane lei si creante restante de 3,6 milioane lei.