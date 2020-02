Metrorex ia masuri pentru prevenirea contaminarii cu coronavirus

Ziare.

com

Compania a anuntat ca ia unele masuri in contextul actual de gripa sezoniera, precum si pentru prevenirea si diminuarea riscurilor de contaminare cu coronavirus.Acest program este aplicat in cadrul tuturor tipurilor de salubrizare."In trenurile de metrou se va efectua un program suplimentar de dezinfectie a barelor de sustinere si a butoanelor de deschidere a usilor din interiorul acestora cu produse autorizate de Ministerul Sanatatii. Acest program este aplicat in cadrul tuturor tipurilor de salubrizare, precum si dupa executarea reviziilor", se arata in comunicat.Mai mult, pentru informarea corecta a publicului calator, Metrorex va expune atat in statiile de metrou, cat si in trenuri, afise educative de preventie a infectiei cu coronavirus.