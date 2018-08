Metrorex incepe azi lucrarile de modernizare la statia Pipera. Cum vor circula trenurile

Ziare.

Potrivit Metrorex, pentru imbunatatirea conditiilor de circulatie a trenurilor, de vineri pana duminica, se vor face lucrari de modernizare si inlocuire a aparatelor de cale (macaze) . Personalul specializat va lucra non-stop pentru a reduce la minimum disconfortul calatorilor.In perioada lucrarilor de modernizare, circulatia trenurilor va fi reorganizata.Astfel, vineri, calatorii care vor circula pe Magistrala 2 (Berceni - Pipera si retur) vor cobori in statia Aurel Vlaicu si, de pe acelasi peron, vor lua un alt tren de la aceeasi linie sau de la linia vecina, pentru continuarea calatoriei.La orele cu varf de trafic , intervalul de circulatie intre trenuri pe tronsoanele Berceni - Aurel Vlaicu - Berceni va fi de 5-6 minute, respectiv 8-9 minute in restul zilei. Pe tronsoanele Aurel Vlaicu - Pipera - Aurel Vlaicu, intervalul de succedare a trenurilor este de 10 minute, la orele cu varf de trafic, si de 16 minute in restul zilei.Conform sursei citate, sambata, 1 septembrie, si duminica, 2 septembrie, calatorii care vor circula pe Magistrala 2 (Berceni - Pipera si retur) vor cobori in statia Aviatorilor si vor lua un alt tren de la aceeasi linie, pentru continuarea calatoriei.Pe tronsoanele Berceni - Aviatorilor - Berceni intervalul de succedare a trenurilor va fi de 8 minute. Pe tronsonul Aviatorilor - Pipera - Aviatorilor, intervalul de succedare a trenurilor va fi de 16 minute.