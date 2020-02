Metrorex sa grabeste sa inaugureze metroul din Drumul Taberei cu trenuri de pe alte linii: Timpi de asteptare mai mari pe celelalte magistrale

Proiectul de ordin ministerial

Nu mai putin de opt trenuri vor fi scoase din functiune de pe liniile M1 si M3 pentru a fi introduse pe tronsonul Raul Doamnei - Eroilor al Magistralei 5, care va fi inaugurat pe 30 iunie.Aceasta este singura solutie gasita de Metrorex pentru a putea da drumul circulatiei pe M5 la data programata, in conditiile in care alte garnituri de metrou nu sunt disponibile, informeaza Club Feroviar Din acest motiv, calatorii de pe magistralele M1 si M3 vor astepta cu un minut in plus sosirea metroului in statii. Asta inseamna ca la orele de varf, timpul de asteptare va creste de la 5 la 6 minute si la 9-10 minute in restul timpului, de la 1 iulie.Aceste detalii apar in proiectul de Ordin al ministrului Transporturilor privind aprobarea incheierii Contractului de servicii publice de transport cu metroul pentru perioada 2020-2024."S-a tinut cont de faptul ca pana la sfarsitul anului 2023 vor fi livrate cele 13 trenuri noi achizitionate pentru exploatarea pe Magistrala 5. Prin urmare, in anul 2024 cele 13 trenuri noi se vor utiliza pe Magistrala 5, iar trenurile tip BM utilizate pe acesta magistrala in perioada 2020-2023 vor reveni in parcul Magistralelor 1 si 3, actiune care va crea posibilitatea aplicarii graficelor de circulatie prin care este prevazutascaderea intervalului de urmarire a trenurilor de la 6 minute la 5 minute () in orele de varf de trafic", se arata in proiectul de act normativ pus in dezbatere publica pe site-ul Ministerului Transporturilor Trenurile "tip BM" inseamna trenuri Bombardier, iar in perioada 2020-2023 numarul celor "detasate" pe Magistrala 5 va fi de opt, dupa cum reiese din proiectul de act normativ.