Metroul ar putea circula cu intreruperi de luni, din cauza datoriilor

Directorul general al societatii Alstom, care face mentenanta pentru Metrorex, a declarat, in urma cu putin timp, pentru Digi24, ca firma sa se pregateste sa isi reduca timpul de lucru. Iar daca cei care fac mentenanta nu lucreaza la capacitate maxima, nici trenurile nu vor mai putea circula prin subteran decat dupa un program redus."Nici noua nu ne convine aceasta situatie, dar nu avem nicio vina. Noi nu ne-am mai incasat contravaloarea serviciilor de mentenanta de aproape un an.In urma discutiilor cu Metrorex, ni s-a propus o esalonare a sumei de plata. O prima transa de circa 25 de milioane de lei ar urma sa se plateasca pana luni, iar restul datoriei sa fie achitata pana la finalul anului.In cazul in care asta nu se intampla, potrivit legii, ne vom reduce programul de lucru. Suntem obligati, potrivit legii, sa asiguram o treime din activitate. Daca va circula un tren din trei sau daca trenurile vor circula doar o treime din timpul normal de lucru nu putem spune noi. Acestea sunt decizii pe care le ia operatorul (adica Metrorex - n.red.).La acest moment, va pot spune ca nu este neaparat iminenta reducerea activitatii in ziua de luni. Daca vom ajunge in aceasta situatie, populatia va fi informata din timp", a spus directorul Alstom, Gabriel Stanciu, intr-o interventie telefonica la Digi24.In ciuda insistentelor, pana la acest moment, directorul general al Metrorex, Marin Aldea, nu a putut fi contactat telefonic pentru a oferi detalii cu privire la aceasta situatie. In consecinta, am solicitat in scris informatii de la Metrorex, cu privire la datoriile catre Alstom si riscul ca acestea sa duca la reducerea programului de circulatie a trenurilor prin subtern, incepand de luni.Pe masura ce institutia ne va raspunde, va vom tine la curent.