Inca o defectiune la metrou. Calatorii povestesc ca statia Lujerului s-a umplut de fum - UPDATE Ce spune Metrorex

Avaria a fost anuntata de calatori prin apel la 112. Acestia au trecut prin momente de spaima. Peronul s-a umplut de fum la statia de metrou Lujerului, sambata dupa-amiaza, in jurul orei 15:00, iar oamenii, panicati, au sunat la 112 si la fata locului au venit pompieri, transmite Digi24. Martorii spun ca au luat foc mai multe cabluri, iar mirosul de fum era foarte puternic.La fata locului au venit si echipaje ISU deoarece s-ar fi produs un scurtcircuit, insa nu exista pericol pentru calatori, potrivit Mediafax.Circulatia trenurilor se desfasoara cu dificultate.- "Sambata, in jurul orei 14:00, intre statiile de metrou Lujerului si Gorjului, doi izolatori au conturnat. Echipele ISU si echipele de interventie Metrorex au mers la fata locului si au lucrat la remedierea defectiunii. Pe Magistrala 1 cu 3, trenurile de metrou nu au circulat conform graficului de circulatie obisnuit", precizeaza Metrorex, intr-un comunicat.La acest moment circulatia se desfasoara in conditii normale. Calatorii au fost informati prin sistemul de sonorizare din statiile si trenurile de metrou. Metrorex mai spune ca nu a fost vorba de un incendiu, asa cum s-a vehiculat, iar calatorii nu au fost in niciun moment in pericol.