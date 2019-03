Ministrul Cuc anunta primul pas birocratic ca sa avem metrou pana la Otopeni

Ziare.

"In primele zile ale saptamanii viitoare, Metrorex va urca, in SEAP/SICAP, documentatia privind proiectarea si executia proiectului 'Legatura retele de metrou a municipiului Bucuresti cu Aeroportul International Henri Coanda - Otopeni' - magistrala M6, Lotul 1 statiile 1 Mai - Tokio", a scris ministrul Cuc pe pagina sa de Facebook.De asemenea, acesta a anuntat ca Autoritatea pentru Reforma Feroviara a finalizat documentatia privind achizitia primului lot de 40 de rame regionale, destinate operatorilor de transport feroviar de calatori, documentatie ce va fi urcata in Sistemul Electronic SEAP/SICAP, in prima parte a saptamanii urmatoare.Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, a aprobat alocarea sumei de 517 milioane de euro pentru proiectul major "Constructia liniei de metrou 6 (1 Mai - Tokyo) ", inclus de autoritatile romane in Programul Operational Infrastructura Mare (POIM).Conform unui comunicat al Executivului comunitar, cofinantarea europeana este destinata constructiei unei sectiuni de 6 kilometri din linia de metrou, dintr-un total de peste 14 kilometri cat urmeaza sa aiba la final Magistrala 6 de metrou (Gara de Nord - Aeroport Henri Coanda Otopeni) din Bucuresti. Aceasta va asigura legatura cu linia de metrou M4 (Gara de Nord - Lac Straulesti).Totodata, proiectul prevede constructia a sase noi statii de metrou subterane intre zona 1 Mai si complexul comercial Baneasa, acolo unde urmeaza sa fie amplasata statia Tokyo, precum si achizitionarea a 12 garnituri de metrou, fiecare cu cate sase vagoane.Lucrarile la M6, sectiunea 1 Mai - Tokyo, sunt programate sa inceapa in a doua parte a acestui an.