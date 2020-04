O angajata Metrorex a fost confirmata cu COVID-19

LIVE

Angajata Metrorex a facut boala, dupa ce si sotul ei a fost testat si confirmat anterior bolnav."Prin specificul functiei, angajata nu are contact de niciun fel cu calatorii. In seara zilei de miercuri, aceasta si-a anuntat sefii ierarhici ca a fost testata si confirmata pozitiv.Precizam ca incepand cu data de 14 aprilie, angajata Metrorex se afla in concediu de odihna", potrivit comunicatului Metrorex.Colegii femeii, cu care a intrat in contact vor intra in izolare, iar locul de munca unde isi desfasura activitatea este dezinfectat.Metrorex spune ca a anuntat autoritatile competente in vederea adoptarii masurilor ce se impun in astfel de cazuri.