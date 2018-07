Protest al angajatilor de la metrou: Se angajeaza directori, in loc sa dea bani la salarii

"Vor sa dea spatiile comerciale la turci si arabi"

Potrivit presedintelui Uniunii Sindicatelor Libere din Metrou, Ion Radoi, oamenii sunt nemultumiti de faptul ca Metrorex angajeaza doar directori si pierde bani care s-ar putea duce pe salarii. In replica, Metrorex sustine, potrivit News.ro, ca sindicalistii sunt suparati mai degraba din cauza ca isi vor pierde controlul asupra spatiilor comerciale din subteran.Inarmati cu pancarde, salariatii de la metrou si-au inceput protestul in jurul orei 9:00. Suparati, oamenii au scandat, printre altele "Jos, jos, jos, director mincinos!" si "Demisia!"."La aceasta ora, ei isi fac Consiliul de Administratie (Metrorex - n.red.) . De asta ne-am intalnit aici, sa ne facem si noi consiliul nostru (...) ", a spus, la inceputul protestului, Ion Radoi.Ulterior, acesta a declarat pentruca protestatarii solicita demisia directorului Metrorex, Dumitru Sodoleanu, si a ministrului Trasnporturilor, Lucian Sova, pe care i-a numit "doi incapabili intr-unul singur"."Suntem, in acest moment, circa 4.600 de salariati. De circa 3 luni, de cand a venit noul director, tot spune ca va aplica un memorandum in urma caruia sa se angajeze necesarul strict de 600-700 de persoane pentru a putea sa ne derulam activitatea.S-a mai extins reteaua cu cateva statii, au plecat multi la pensie si nu ne mai putem desfasura activitatea asa cum trebuie.In loc sa rezolve aceasta problema, a marit structura la varf, angajand inca noua directori", a spus Ion Radoi pentruAcesta a mai apreciat ca nu e corect ca salariatii de la metrou sa plateasca pentru greselile conducerii companiei."Mai avem o problema. Datorita greselilor pe care le-au facut ei, s-a ajuns la procese in urma carora Metrorex ar trebui sa plateasca plateasca 18 milioane de euro catre Astaldi. Asta in conditiile in care noi nu avem banii necesari pentru a negocia contractul colectiv de munca si pentru a le asigura oamenilor veniturile de care au nevoie.In curand contractul colectiv de munca pe care il avem va expira, asa ca, potrivit legii, trebuie inceputa negocierea celui nou", a mai spus Radoi pentru Ziare.com.Constructorul italian Astaldi conduce asocierea de firme care construieste Magistrala V de metrou din Bucuresti. Societatea a deschis 5 procese diferite impotriva Metrorex, in ultimii 4 ani. In luna martie a acestui an, Astaldi a obtinut poprirea conturilor Metrorex, in conditiile in care societatea nu ii platise drepturi castigate in instanta.In plus, Ion Radoi spune ca salariatii Metrorex protesteaza si din cauza ca societatea incearca, din nou, sa scoata la licitatie drepturile de utilizare a spatiilor comerciale de la metrou (circa 5.000 de metri patrati), detinute acum de firma sindicatului, Sindomet Servcom SRL.De fapt, firma administreaza spatiile in baza unui contract incheiat in urma cu peste un deceniu si reinnoit, anual, prin act aditional. In anii din urma, atat Corpul de Control al premierului, cat si Curtea de Conturi au recomandat scoaterea la licitatie a dreptului de exploatare a acestor spatii."Aceasta este o alta problema. In septembrie expira contractul si vor sa le dea spatiul nu stiu caror turci si arabi, la licitatie, aceste spatii. Este investitia sindicatului si banii sunt folositi in scop social. Nu stiu cui vor sa le faca ei cadou si ce bani s-au gandit sa scoata, in mod personal. Nu ma intereseaza asta", a mai spus Ion Radoi pentru Ziare.com.Prin intermediul unui comunicat citat de News.ro, Metrorex a informat, insa, ca pierderea controlului asupra acestor spatii comerciale reprezinta principala nemultumire a sindicatului."Principala problema ridicata de fiecare data de reprezentantii sindicatului este, prelungirea contractului dintre Sindomet si Metrorex pentru inchirierea spatiilor din statiile de metrou (...)Metrorex are obligatia sa isi optimizeze veniturile, inclusiv pe cele obtinute din inchirierea spatiilor comerciale. Asa incat Metrorex a notificat Sindomet ca acest contract va inceta de drept in septembrie 2018. In continuare, Metrorex va respecta procedurile legale pentru inchirierea spatiilor comerciale existente in statiile de metrou", a informat Metrorex, potrivit News.ro.Potrivit aceleiasi agentii de stiti "veniturile si cheltuielile obtinute din activitatea contractului s-au repartizat din 2003 pana in 2017, in cote de 25% pentru Metrorex si 75% pentru Sindomet, iar incepand cu 26 septembrie 2017, procentele de repartizare sunt 36% pentru Metrorex si 64% pentru Sindomet Servcom".Sindicalistii sustin, insa, ca indiferent ce spune compania, nu vor ceda cu una, cu doua. Mai exact, in cazul in care conducerea Metrorex si ministrul Trasporturilor nu le vor solutiona cererile, vor continua seria de pichetari.