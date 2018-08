Protestele angajatilor de la metrou continua saptamana viitoare. Negocierile au esuat

Ziare.

com

Principala revendicare a USLM este prelungirea contractului de inchiriere a spatiilor comerciale din statiile de metrou intre Sindomet si Metrorex, care expira la finalul lunii septembrie."Ministrul Transporturilor Lucian Sova considera ca administratia Metrorex are obligatia sa isi optimizeze veniturile, inclusiv pe cele obtinute din inchirierea spatiilor comerciale. Discutiile despre aceste spatii comerciale sunt incheiate din punctul de vedere al Ministerului Transporturilor", a informat MT printr-un comunicat remis vineri.La randul sau, conducerea USLM a anuntat, tot printr-un comunicat, ca protestele vor continua luni, 27 august, si marti, 28 august, intre orele 12:00-14:00, in fata sediului Guvernului.Intalnirea a fost ceruta de liderii sindicatului Unitatea Sindicatul Liber Metrou (USLM) dupa actiunile de pichetare organizate in cursul saptamanii in fata ministerului."Reprezentantii USLM au cerut suplimentar, fata de adresele inaintate la minister, intocmirea unui document oficial referitor la pozitia ministerului fata de revendicarile organizatiei sindicale.In acest context, ministrul Transporturilor, Lucian Sova, le-a cerut liderilor sindicali sa formuleze o solicitare in acest sens. Potrivit Legii nr.62/2011 a Dialogului Social, pentru intrunirea Comisiei de Dialog Social este necesara convocarea tuturor membrilor, respectiv a reprezentantilor confederatiilor sindicale si patronale, reprezentative la nivel national.In acest context, reprezentantii USLM nu au dorit continuarea discutiilor", precizeaza Ministerul Transporturilor.La finalul intalnirii, "ministrul Lucian Sova si-a manifestat in continuare intreaga disponibilitate la dialog cu reprezentantii sindicatului, in vederea identificarii unor solutii constructive care sa asigure o dezvoltare bazata pe principii solide si corecte a Metrorex, discutii care sa fie in conformitate cu principiile enuntate in legislatia privind dialogul social".USLM a mai organizat actiuni de protest si intre 20-23 august , in fata sediului Ministerului Transporturilor, fata de "situatia dezastruoasa in care se afla Metrorex", considerand ca societatea se afla in blocaj financiar , economic si social.La intalnire au participat directorul Metrorex, Dumitru Sodolescu, liderii de sindicat si reprezentanti ai comerciantilor de la metrou.