Putem plati cu cardul contactless la toate statiile de metrou din Bucuresti

Ziare.

com

"Metrorex in colaborare cu Banca Comerciala Romana au finalizat implementarea noii solutii de plata cu cardul contactless, in 43 de statii de metrou din Bucuresti in care accesul a fost modernizat prin introducerea portilor batante de acces, astfel incat in acest moment in statiile de metrou, calatorii beneficiaza de solutia de plata cu cardul contactless de tip Mastercard sau Visa.Sistemul ultra-modern, dezvoltat de Metrorex cu suportul tehnic al BCR este integrat la nivelul fiecarei porti de acces si utilizeaza tehnologii ce permit ca atat plata calatoriei, cat si deblocarea portilor de acces sa fie extrem de rapide", anunta compania intr-un comunicat de presa remis martiPotrivit sursei citate, calatorii trebuie doar sa apropie de semnul contactless existent la nivelul portii de acces orice card bancar sau dispozitiv electronic (card fizic, telefon sau ceas inteligent) contactless de tip Mastercard sau VISA.Nu conteaza ce banca a emis cardul si nu exista comisioane bancare in acest sens.In cazul in care un calator vrea sa plateasca mai multe intrari cu acelasi card, trebuie sa apese, incepand cu a doua tranzactie consecutiva, tasta "+" (plus) de pe ecranul turnichetului si apoi sa apropie cardul de semnul contactless.In 10 statii se putea deja plati astfel cu cardul, asa ca acum se poate achita in acest fel calatoria in toata reteaua de metrou din Bucuresti.Metrorex mai precizeaza ca prin "extinderea noului sistem de plata contactless, Bucurestiul este pozitionat pe harta putinelor orase din Europa care ofera astfel de facilitati moderne de acces la metrou".