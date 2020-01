A plouat torential in birourile angajatilor Metrorex din statia Grivita. Apa Nova si RADET sustin ca nu e teava lor

Ziare.

Teava afectata se afla chiar in dreptul birourilor si din aceasta cauza in incaperi parea ca ploua torential.Angajatii au fost la un pas de a opri si traficul la metrou, pentru ca apa se indrepta catre liniile de rulare, insa au reusit sa remedieze problema la timp.In primele minute dupa incident, parte a presei a relatat ca inundatia ar fi fost cauzata de o teava a companiei Termoenergetica SA (fosta RADET), care s-ar fi spart. De asemenea, s-a avansat varianta ca respectiva conducta sa fi fost una de apa rece, aflata in administrarea Apa Nova.Surse din cadrul celor doua companii au confirmat pentruca echipe de interventie s-au deplasat la fata locului, dar ca problema nu era cauzata de avarii la retelele publice de termoficare sau de alimentare cu apa rece.Potrivit unui comunicat al Termoenergetica SA "avaria produsa in dimineata zilei de vineri, 10 ianuarie, care a inundat birourile angajatilor din statia de metrou Grivita apartine METROREX, fiind vorba de o defectiune la colectorul de ape uzate al institutiei care adminstreaza metroul bucurestean".Informatia a fost, ulterior, confirmata de Metrorex prin intermediul unui comunicat."In urma verificarilor efectuate de catre cele trei entitati (Apa Nova, Termoenergetica si Metrorex) a fost identificata o conducta de refulare fisurata la nivelul plafonului unui spatiu administrativ. Aceasta deverseaza in canalizarea orasului apele menajere, precum si cele provenite din infiltratii. Conducta defecta a fost izolata de catre echipele Metrorex.Precizam ca nu s-au inregistrat perturbari in traficul de calatori din statia de metrou Grivita, iar circulatia trenurilor s-a desfasurat normal, nefiind afectata siguranta circulatiei", se arata in comunicatul remis de Metrorex redactieiDesi a fost inaugurata relativ recent, in anul 2000, statia de metrou Grivita a avut mari probleme cu infiltratiile. Din acest motiv are si un aer dezolant. Iar Metrorex n-a reusit, in anii din urma, sa remedieze problemele.In context, am cerut Metrorex sa precizeze cum are de gand sa rezolve problemele de fond din statia Grivita, in cursul anului 2020. Cand institutia va raspunde, vom reveni cu amanunte.