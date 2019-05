A fost aglomeratie la ora de varf, la metrou, din cauza unei defectiuni tehnice

Ziare.

com

Din cauza unor probleme tehnice, circulatia s-a desfasurat ingreunat, anunta Metrorex."Astazi (miercuri - n.red.), in intervalul orar 7:50 - 8:50, pe Magistrala 2 (Berceni-Pipera) trenurile de metrou au circulat cu intarzire de aproximativ 8 minute fata de graficul de 3 minute. Intarzierea a intervenit ca urmare a dereglarii unui sistem electric al liniei, coroborat si cu retragerea unui tren din circulatie", a transmis Metrorex.Reprezentantii Metrorex spun ca din aceasta cauza in intervalul de varf, 07:50-08:50, s-a produs aglomeratie in statii."Calatorii au fost permanent informati prin sistemul de sonorizare din trenuri si din statii", a adaugat Metrorex.A.G.