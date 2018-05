Aglomeratie la metrou. Traficul a fost perturbat de o urgenta medicala (Video)

Ziare.

com

Pe Facebook, mai multi utilizatori au postat imagini cu aglomeratia mare din statiile de metrou, exprimandu-si nemultumirea."Tren blocat in statia de metrou Aurel Vlaicu. Facem cale intoarsa spre Aviatorilor! Sper ca nu se grabeste nimeni spre munca, nu?", a scris cineva pe Facebook.Incidentul a afectat circulatia trenurilor pe magistrala a doua, Berceni - Pipera. Conform Adevarul , in statia Piata Victoriei un politist dirijeaza populatia.Iata cum era situatia la Piata Victoriei in jurul orei 09:00.