Alerta la metrou, dupa ce un calator a dat cu spray lacrimogen intr-un tren stationat in Piata Unirii

"Astazi, in jurul orei 18.10, prin apel 112, politia a fost sesizata ca intr-o garnitura de metrou ce se afla la Statia Unirii 2, un barbat a pulverizat continutul unui spray iritant lacrimogen, dupa care a fugit. Trenul a fost evacuat si retras, o alta garnitura preluand calatorii. La acest moment se se fac investigatii in vederea identificarii si depistarii persoanei", arata un comunicat al Politiei, citat de Mediafax.De asemenea, Metrorex a anuntat ca in trenul de metrou care circula din directia Pipera spre Berceni un calator a pulverizat gaze de natura neindentificata (tip spray)."Personalul de conducere a trenului, avizat de calatori prin sistemul de alarma din tren, a decis debarcarea tuturor calatorilor in statia Unirii 2 si retragerea trenului la depou pentru eventuale cercetari facute de organele abilitate. Reprezentantii Metrorex au apelat numarul national de urgenta 112 si Serviciul Politiei Metroului pentru depistarea persoanei care a provocat incidentul", arata un comunicat al Metrorex, citat de Mediafax.I.S.