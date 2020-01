Bode da ultimatum: Metroul din Drumul Taberei sa fie gata in iunie! Ce au promis, in van, precedentii ministri

Foto: Ministerul Transporturilor

Istoria jumatatii de magistrala a carei constructie nu se mai termina

Traseul magistralei M5, din Drumul Taberei pana in zona Eroilor. Foto: Ziare.com/Alexandru Nistor

Ziare.

com

Din pacate, astfel de ultimatumuri au mai dat si alti ministri ai Transporturilor, inaintea lui Bode. Iar linia de metrou tot neterminata a ramas."Cu privire la magistrala M5, va spun inca o data ca este un obiectiv foarte important care trebuie realizat atat pentru bucuresteni, cat si pentru toti cei care tranziteaza Capitala si folosesc acest mijloc de transport.Vreau ca termenele pe care vi le-ati asumat sa le respectati. Este o chestiune de respect si incredere reciproca si, atat timp cat statul este partener onest si plateste la zi, asa si dumneavoastra trebuie sa va respectati ceea ce v-ati asumat prin contract sau mai bine zis prin multitudinea de acte aditionale la contract.Stiu ca este un obiectiv mult intarziat, iar ultimul termen pe care mi l-ati transmis trebuie sa fie termenul final. Nu mai accept niciun alt termen sau alta scuza, in afara de iunie 2020", a precizat Bode, intr-o intalnire cu reprezentetanii constructorilor Magistralei 5 de metrou, potrivit Ministerul Transporturilor In mod normal, aceasta declaratie de forta a ministrului Transporturilor ar trebui se le dea bucurestenilior incredere ca, in sfarsit - cu o intarziere de peste 4 ani - metroul spre Drumul Taberei va fi gata.Din pacate, oamenii s-au obisnuit deja ca ministrii Transporturilor sa le tot promita, in van, finalizarea acestei jumatati de magistrala. Spre exemplu, Lucian Sova avansase martie 2019 pentru deschiderea circulatiei cu metroul spre Drumul Taberei.Ulterior, Razvan Cuc a promis ca directorii Metrorex - initial Dumitru Sodolescu si ulterior Marin Aldea - vor raspunde cu functiile daca jumatatea de magistrala nu va fi gata pana la finele anului 2020.Intre timp, atat respectivii directori ai Metrorex, cat si Razvan Cuc si-au pierdut functiile. Iar linia de metrou e inca nefinalizata.In mod normal, in baza contractului semnat inca din 2011, jumatate din magistrala de metrou M5 - care sa lege zona Drumul Taberei de statia Eroilor - ar fi trebuit sa fie gata din 2015.Din pacate, intarzierile s-au tinut lant. Unele dintre ele au fost cauzate de faptul ca documentatia nu fusese intocmita asa cum trebuie. Altele, ca proiectul a ramas, jumatate de an, fara finantare. Una peste alta, in ciuda promisiunilor facute de numerosi politicieni, linia de metrou nu s-a inaugurat nici macar in 2019.Constructorul liniei de metrou - adica societatea Aslatdi - a dat in judecata Metorex, din cauza modului defectuos in care societatea de metrou a gestionat proiectul Magistralei 5. Intr-unul dintre procese, instanta a decis ca Metrorex trebuie sa le plateasca italienilor 188 de milioane de lei.Initial, Ministerul Transporturilor si Metrorex au incercat sa contracteze un credit pentru a plati. N-au reusit, asa ca, pana la urma, Metrorex a inceput sa plateasca datoria din bani proprii.Totodata, Metrorex a fost nevoita sa se lupte, vreme de circa 2 ani, in instanta si pentru contractul de automatizare a Magistralei 5. In cele din urma, s-au rezolvat si acele litigii.Si, totusi, jumatatea de magistrala este inca nefinalizata.Ramane sa vedem daca proiectul se va finaliza macar sub conducerea lui Lucian Bode, al 16-lea ministru de resort numit de la demararea proiectului, din datele Ministerului Transporturilor.In context, ar merita mentionat ca, de fapt, dupa toti acesti ani de balbaieli administrative si amanari, Ministerul Transporturilor si Metrorex vor reusi sa construiasca abia jumatate din Magistrala M5, dintre Drumul Taberei si zona Eroilor. Dar magistrala a fost gandita sa continue, din zona Eroilor, pana in Pantelimon. Cand se va construi si aceasta a doua jumatate a magistralei e greu de spus.