Bode garanteaza: Metroul din Drumul Taberei se deschide in iunie

Ziare.

com

"Pe Magistrala de metrou Drumul Taberei - Eroilor sunt in acest moment in executie trei contracte. Contractul de structura este finalizat in proportie de 95%, finisajele in proportie de 80%, iar tot ce inseamna automatizari au fost achizitionate toate echipamentele. Ele se monteaza pe masura ce se finalizeaza partea de finisaje.Noi estimam ca undeva la sfarsitul lunii mai vom incepe testele dinamice. In paralel, realizam receptia partiala impreuna cu ISU, impreuna cu Inspectoratul de Stat in Constructii realizam receptia obiectivelor. Bineinteles, parte din echipamente se receptioneaza si la momentul in care ele sunt montate, iar angajamentul antreprenorilor pe cele trei contracte - structura, finisaje, automatizari - ramane nemodificat: termen, 30 iunie, sfarsitul lunii iunie. Mi-am asumat acest lucru ", a spus Bode, miercuri seara, la Realitatea Plus.El a dat asigurari ca si antreprenorii si-au asumat aceasta data de dare in folosinta a metroului din Drumul Taberei."Va imaginati ca ramane aceasta data asumata de antreprenori!", a adaugat seful de la Transporturi.Magistrala 5 de metrou, Sectiunea Raul Doamnei - Eroilor (PS Opera), inclusiv Valea Ialomitei, va avea aproape 7 kilometri lungime si este compusa din 10 statii de metrou si un depou (Raul Doamnei, Constantin Brancusi, Valea Ialomitei, Romancierilor, Parc Drumul Taberei, Tudor Vladimirescu, Favorit, Orizont, Academia Militara, Eroilor 2).Valoarea totala a proiectului de metrou Drumul Taberei-Eroilor este de 3,4 miliarde de lei. Prin inaugurarea acestei magistrale, Capitala va ajunge la 78 de kilometri de retea si la 63 de statii de metrou.Magistrala 5 este compusa din trei sectiuni: Eroilor - Raul Doamnei, Eroilor - Iancului, respectiv Iancului - Pantelimon.