Circulatie blocata la metrou, dupa ce un barbat a murit lovit de tren. Calatorii asteapta zeci de minute, statiile sunt arhipline (Foto)

Incidentul s-a petrecut in statia Izvor, pe magistrala 1, anunta Digi24.Circulatia este blocata pentru moment in statia Izvor.Sursa citata sustine ca pasagerii au fost anuntati ca, din "motive independente de Metrorex, circulatia trenurilor functioneaza cu intarziere". Probleme exista pe magistralele 1 si 3.Initial s-a anuntat ca barbatul lovit de metrou este in viata, dar apoi a fost confirmat decesul. Barbatul avea in jur de 40 de ani.Probleme sunt in toate statiile din cauza incidentului de la Izvor.Iata cum arata statia Nicolae Grigorescu in jurul orei 08:00.Aglomeratie este si in statia Eroilor, unde unii pasageri stau de peste 30 de minute. Niciun metrou nu a circulat catre Unirii timp de peste 40 de minute. Pe sensul catre Petrache Poenaru a trecut un tren, iar spre Preciziei trei.Intr-un comunicat Metrorex se transmite ca, "incepand cu 7:05, circulatia trenurilor de metrou se desfasoara cu dificultate pe Magistrala 1 (Dristor-Pantelimon) . Modificarile in circulatie au fost facute intrucat o persoana a cazut in calea de rulare in statia de metrou Izvor (in directia Eroilor), posibila tentativa de suicid.Circulatia trenurilor va fi reorganizata de Metrorex, astfel incat evenimentul sa afecteze cat mai putin calatorii".