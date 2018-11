Comerciantii de la metrou, revoltati: li s-a taiat lumina si sunt dati afara, dupa ce tocmai si-au reinnoit contractele

Magazinele din subteran s-au inchis pe 27 noiembrie cu mult inainte de terminarea programului. Foto: Gabriel Kolbay

Comerciant de la metrou: De ce ma da afara, daca eu tocmai am reinnoit contractul cu Sindomet?

In zona Garii de Nord, comerciantii incearca sa foloseasca lumina de la becurile pasajului pentru a-si pune in valoare produsele. Foto: Gabriel Kolbay

La Unirii 1, bucurestenii isi mai puteau lua de mancare doar de la McDonald's. Patiseriile erau inchise. Foto: Gabriel Kolbay

Sursa foto: Ionel Stoica

Asa cum v-a informat deja , Metrorex a intrerupt, in cursul zilei de marti, 27 noiembrie, alimentarea cu electricitate si apa curenta a spatiilor comerciale din subteran. Iata cum s-a ajuns aici.Cele 331 de spatii comerciale de la metrou, intinse pe circa 5.900 de metri patrati, sunt date spre inchiriere, inca de la inceputul anilor 1990, de Sindomet Servcom SRL, societatea aflata sub controlul Unitatea - Sindicatul Liber din Metrou (USLM) . Aceasta si-a castigat dreptul de a scoate la inchiriere respectivele spatii comerciale printr-un contract incheiat cu Metrorex SA acum mai bine de doua decenii.Ulterior, acest contract a tot fost reinnoit periodic, prin acte aditionale. Asa se face ca, de-a lungul tuturor acestor ani, mai bine de trei sferturi din banii incasati din inchirierea spatiilor comerciale n-au mers catre Metrorex SA (societatea detinuta de Ministerul Transporturilor), ci spre Sindomet Servcom SRL.Recent, Ministerul Transporturilor a decis ca relatia contractuala dintre Metrorex SA si Sindomet Servcom SRL sa se incheie, iar spatiile comerciale sa nu mai fie inchiriate prin intermediul firmei sindicatului, ci sa fie scoase la licitatie.Ion Radoi, liderul USLM, a declarat anterior pentruca se opune categoric unei astfel de masuri, in conditiile in care banii din chirii ar fi folositi de sindicat "in scopuri sociale". Mai mult, spunea Radoi, sindicatul isi va apara drepturile in instanta.Nici declaratiile si nici actiunile din instanta ale sindicalistilor n-au contat, insa, prea mult pentru conducerea Metrorex SA. Dimpotriva - la o zi dupa ce contractul cu Sindomet Servcom SRL a expirat - Metrorex a si inceput sa taie utilitatile spatiilor comerciale din subteran si sa ia masuri pentru a-i evacua pe comercianti, in ideea de a scoate, cat mai curand, spatiile la licitatie.Comerciantii spun, insa, ca ei au facut tot ce li s-a cerut pentru a-si putea vedea, in continuare, de micile afaceri. Asa ca acum nu inteleg de ce urmeaza sa fie evacuati.Mare parte dintre spatiile comerciale din statia Gara de Nord erau, in dupa-amiaza zilei de 27 noiembrie, inchise. Cafenelele si patiseriile nu mai aveau cum sa functioneze, fara energie electrica si fara apa, asa ca proprietarii afacerilor au pus lacatul pe usa si au plecat.Deschise mai ramasesera doar magazinele care vand genti, haine si tot soiul de alte obiecte. De nevoie, oamenii si-au aprins in magazine lampi cu baterii sau au incercat sa profite la maxim de lumina din pasaj. Printre proprietarii de mici afaceri l-am gasit pe Amir Hassan. E din Iran si spune ca locuieste in tara noastra de 26 de ani. Iar in urma cu 4 ani si-a deschis, la metrou, un magazin in care vinde, in principal, genti."Eu nu inteleg ce se intampla. Cum sa taie curentul? Nici in Afghanistan nu se face asa! Azi anunti, azi tai! Se cearta intre ei pe bani, inteleg, dar de ce sa ne dea pe noi afara?A venit Metrorex sa opreasca lumina azi. Dar de ce? Noi, in urma cu 3 saptamani, am semnat contract nou cu Sindomet pentru o perioada de pana in 2020 si ceva. Cam 2 ani de contract nou. Atunci de ce ni s-a mai facut contract, daca ei vor sa ne dea afara?Pai nu se face asa. O femeie care vindea mai incolo a lesinat cand au venit sa taie curentul si a ajuns la spital. Inteleg ca vor sa creasca chiria. Pai sa ne spuna, atunci. Dar de ce sa ne dea afara? Toti au copii de crescut. Toti au pregatiri de platit, au rate. Ce faci, te duci pe strada?Am inteles ca vor sa renoveze aici. Dar in spatiul asta eu am investit niste bani. Acum vin si darama, dupa ce eu am semnat contract cu Sindomet? Nu-i corect!Mi-au taiat lumina azi pana in pranz. Pai nu! De 4 ani de zile de cand vand aici, la contor au venit, au citit si m-au pus sa platesc. Dar n-am facut contract pentru lumina. Ei se cearta si omul de rand sufera", spune Amir Hassan.Fara lumina si fara apa curenta au ramas si spatiile comerciale din celelalte statii de metrou. Spre exemplu, la statia Unirii 1, doar fast-food-ul Mcdonald's era deschis. O patiserie vindea ce mai avea, inca, pe stoc, iar celelalte se inchisesera. Prin magazinele de haine si incaltaminte, vanzatoarele fie stateau in bezna, fie isi montasera lampi cu baterii. Legea o respectau doar cele care aveau case de marcat dotate cu acumulatori.Situatia era similara in aproape toate statiile de metrou.La statia Dristor 1, doua dintre spatiile comerciale par sa fi scapat de debansare. In celelalte, insa, s-a luat lumina de pe la ora 17.00. O vanzatoare ne spune ca - dupa ce ca era frig si trebuia sa stea cu fesul pe cap - acum mai e nevoita sa munceasca si pe intuneric, de cateva ore. Dar e o simpla angajata si n-are de ales. Isi asteapta seful, ca sa vada ce urmeaza sa faca."Deh, daca acum s-au hotarat sa ne lase fara serviciu, noi ce sa facem?", spune femeia, cu naduf.In statiile de metrou de la Victoriei, cei mai multi dinte comercianti au preferat sa inchida magazinele, in loc sa isi astepte clientii in bezna.Ramane de vazut cum isi vor continua intreprinzatorii de la metrou micile afacerile si daca isi vor mai putea pastra angajatii. Sau daca, dimpotriva, vor fi nevoiti sa ii concedieze.In ciuda insistentelor, nici presedintele Ion Radoi si nici vreun alt membru din conducerea USLM nu a dorit sa vorbeasca, in cursul zilei de 27 noiembrie, despre situatia de criza de la metrou.Asta chiar daca oamenii au tot dreptul sa stie daca si de ce Sindomet Servcom SRL a reinnoit contractele de chirie ale comerciantilor in urma cu 3 saptamani, in conditiile in care stia ca s-ar putea ca parteneriatul cu Metrorex sa se incheie curand.Dumitru Sodolescu, directorul-executiv al Metrorex, a declarat pentruca, in conditiile expirarii relatiei contractuale cu firma sindicatului de la metrou, Metrorex SA nu mai are nicio obligatie privind eventualele contracte pe care le-a incheiat, pe cont propriu, Sindoment Servcom SRL cu comerciantii de la metrou.Din pacate, cei care sufera cel mai mult de pe urma masurilor drastice nu sunt sindicalistii, ci comerciantii de la metrou si bucurestenii, care cel putin cateva luni de aici incolo nu vor mai avea magazine, in subteran.