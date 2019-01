De ce a fost condamnata la inchisoare pe viata criminala de la metrou: Sansele de reintegrare sociala sunt nule

"Gravitate extrem de ridicata"

"Nu a regretat faptele"

In cazul inculpatei Serban Magdalena, care cu discernamant comite o fapta abominabila, dupa ce in aceeasi zi, in aceleasi circumstante, impotriva unui subiect pasiv asemanator a mai savarsit o alta fapta de acelasi gen in forma tentata, fara a regreta cele comise, sansele de a se obtine reintegrarea sociala si reeducarea sunt practic nule, fiind un pericol pentru semenii sai.



Necesitatea aplicarii unei astfel de pedepse rezulta si din impactul social pe care faptele savarsite de inculpata l-au avut la nivelul comunitatii, impact de care inculpata a fost pe deplin constienta

Acuzatiile procurorilor

Ziare.

com

Motivarea apartine magistratului de la Tribunalul Bucuresti care a dat sentinta in acest caz mediatizat.Magdalena Serban a fost gasita vinovata, in octombrie 2018, de tentativa de omor si omor calificat. De asemenea, ea trebuie sa urmeze tratament medical. Decizia instantei nu este definitiva si inculpata a contestat-o la Curtea de Apel Bucuresti."Raportat la circumstantele reale ale savarsirii faptelor si personale ale inculpatei, enumerate si analizate pe larg anterior, instanta considera ca doar prin aplicarea unor pedepse orientate spre maximul prevazut de normele de incriminare, respectiv a detentiunii pe viata, se raspunde nevoii de reactie sociala, corespunzator functiilor preventiva, represiva si educativa ale pedepselor", arata Tribunalul Bucuresti.Fata de duritatea sanctiunii detentiunii pe viata, instanta a facut mai multe precizari referitoare la proportionalitatea acestei pedepse."Tribunalul apreciaza ca detentiunea pe viata este reglementata ca pedeapsa principala pentru infractiunile de o gravitate extrem de ridicata si poate fi prevazuta ca infractiune unica sau alternativ cu pedeapsa inchisorii.Atunci cand pedeapsa detentiunii pe viata este prevazuta alternativ cu pedeapsa inchisorii, criteriile prevazute de art. 74 C.pen. vor fi avute in vedere si pentru alegerea pedepsei principale", explica magistratul.In ceea ce priveste infractiunea de omor calificat imputata Magdalenei Sreban, instanta a apreciat ca unica pedeapsa care corespunde functiilor preventiva si punitiva ale acesteia este detentiunea pe viata, "care este nu numai justificata, dar si necesara pentru protectia membrilor comunitatii, intrucat fapta comisa de aceasta este de o gravitate extrema."", mai motiveaza Tribunalul Bucuresti.Judecatorii arata ca exemplaritatea pedepsei produce efecte asupra conduitei Magdalenei Serban si va contribui la reeducarea ei, "iar fermitatea cu care o pedeapsa este aplicata, stabilirea unei pedepse juste si proportionale contribuie la realizarea finalitatii acesteia."Magdalena Serban a fost trimisa in judecata, in 14 mai 2018, de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti, fiind acuzata de tentativa de omor si omor calificat."La data de 12.12.2017, in jurul orei 15:35, in timp ce se afla pe peronul statiei de metrou Costin Georgian, inculpata S.M. a impins o persoana de sex feminin de doua ori, spre liniile de metrou, cu intentia vadita de a o arunca in fata trenului care tocmai urma sa opreasca in statie si de a-i suprima astfel viata.La data de 12.12.2017, in jurul orei 19:54, dupa ce savarsise infractiunea de tentativa de omor descrisa mai sus, in timp ce se afla pe peronul statiei de metrou Dristor 1, inculpata S.M. a impins-o pe C.A. spre liniile de metrou, iar dupa ce victima a cazut pe sine, in timp ce aceasta incerca sa se agate de marginea peronului, a lovit-o in zona capului cu piciorul. Urmare a acestor actiuni, victima C. A. a fost lovita de trenul ce intra in statie si a suferit leziuni traumatice care i-au provocat decesul", au transmis atunci procurorii.