Decizie definitiva: Criminala de la metrou, condamnata la inchisoare pe viata

Acuzatiile procuorilor

O hotarare similara a fost luata in octombrie 2018 de Tribunalul Bucuresti. Magistratii au mentinut prevederea prin care Magdalena Serban este obligata la tratament medical pana la insanatosire sau pana la obtinerea unei ameliorari care sa inlature starea de pericol.Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti a dispus, in mai 2018, trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a Magdalenei Serban pentru tentativa de omor si omor calificat."La data de 12.12.2017, in jurul orei 15:35, in timp ce se afla pe peronul statiei de metrou Costin Georgian, inculpata Serban Magdalena a impins o persoana de sex feminin de doua ori, spre liniile de metrou, cu intentia vadita de a o arunca in fata trenului care tocmai urma sa opreasca in statie si de a-i suprima astfel viata.La data de 12.12.2017, in jurul orei 19:54, dupa ce savarsise infractiunea de tentativa de omor descrisa mai sus, in timp ce se afla pe peronul statiei de metrou Dristor 1, inculpata Serban Magdalena a impins-o pe C.A. spre liniile de metrou, iar dupa ce victima a cazut pe sine, in timp ce aceasta incerca sa se agate de marginea peronului, a lovit-o in zona capului cu piciorul. Urmare a acestor actiuni, victima C. A. a fost lovita de trenul ce intra in statie si a suferit leziuni traumatice care i-au provocat decesul", au transmis procurorii.I.S.