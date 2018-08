Guvernul anunta construirea unei noi linii de metrou ce va lega Bragadiru de Voluntari. Cea din Drumul Taberei nu e gata nici acum

Ziare.

"Se va construi o magistrala de metrou pe ruta Bragadiru - Alexandriei - Colentina - Voluntari, in lungime de 25 km, cu aproximativ 30 de statii, un terminal si un depou, traseu pe care vor circula aproximativ 30 de trenuri.Realizarea investitiei va conduce la cresterea mobilitatii populatiei si va decongestiona traficul de suprafata, dar va determina si cresterea ariei zonei metropolitane a Bucurestiului, prin dezvoltarea urbanistica a asezarilor adiacente", se arata intr-un comunicat remis Ziare.com.Executivul nu precizeaza insa cand vor incepe lucrarile si cat vor dura.Amintim ca, lucrarile la Magistrala 5 de metrou, care va permite trenurilor sa circule prin subteran pana in Drumul Taberei, nu sunt gata nici pana in acest moment, desi ar fi trebuit sa se incheie inca din 2014.Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a spus in repetate randuri ca vor putea folosi metroul din Drumul Taberei cel mai tarziu la 1 martie 2019.Insa, la inceputul acestei luni, in cadrul unei conferinte de bilant a primelor 6 luni la carma Transporturilor, Sova a spus ca momentul in care va putea fi dat in folosinta metroul depinde si de o decizie a instantei "Suntem intr-un grafic asumat in ceea ce priveste aceasta magistrala. Din fericire, nu inregistram decalaje negative din perspectiva acestui grafic. Totusi, din nefericire, nu inregistram nici efecte pozitive (lucrari terminate inainte de termen - n.red.).Si aici ma refer mai ales la faptul ca, in continuare, exista pe rolul instantelor acea contestatie a acelei companii care nici nu a participat la licitatie pentru asigurarea sistemelor de siguranta a liniei de metrou. Imediat ce vom avea un rezultat favorabil in justitie, contractul va putea fi semnat.Exista un singur ofertant de calibru international care va putea pune la dispozitie Metrorex sistemele care sa permita transportul de calatori pe magistrala", a spus Lucian Sova.I.O.