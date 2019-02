Haos la metrou, unde trenurile stau blocate pe sine minute in sir. Problemele vor dura tot restul zilei, anunta Metrorex

Intarzierilor vor continua intreaga zi

Ziare.

com

Problemele au aparut pe mai multe rute, printre care Dristor 1 - Pantelimon si Anghel Saligny - Preciziei.Un drum de 25 de minute in mod normal a durat, miercuri dimineata, peste o ora, conform. In aproape toate statiile, trenurile stationau cateva minute, pana la 10 minute.Mare parte din calatori de pe magistrala 3 au coborat la Eroilor pentru a se indrepta catre autobuze.l-a intrebat pe directorul Metrorex, Dumitru Sodolescu, ce anume cauzeaza aceste intarzieri. Directorul ne-a transmis ca insititutia a explicat deja intarzierile prin intermediul unui comunicat de presa.De fapt, prin intermediul comunicatului, Metrorex anunta ca, pe Magistralele 1 si 3, trenurile vor circula mai rar pe parcursul intregii zile."Informam publicul ca astazi, 27.02.2019, circulatia trenurilor de metrou pe Magistrala 1 cu 3 se desfasoara cu o intarziere de pana la 3-4 minute fata de intervalul normal de succedare a trenurilor.Situatia este cauzata de un deranjament tehnic. Echipele Metrorex vor interveni in cursul acestei nopti pentru remedierea situatiei. Calatorii sunt anuntati prin sistemul de sonorizare din statii", a transmis Metrorex.A.G.