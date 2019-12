Impovarat de datorii, metroul din Bucuresti risca sa se opreasca. Cum s-a ajuns aici si ce masuri pregateste Metrorex

Pozitia Metrorex

Inca de miercuri directorul general al Alstom Transporturi, Gabriel Stanciu, a precizat ca societatea sa nu a incasat din decembrie 2018 de la Metrorex banii pentru mentenanta trenurilor din subteran. In plus, nu numai restantele sunt o problema, ci si faptul ca societatea nu reuseste sa ajunga la o intelegere cu conducerea companiei de metrou, pentru semnarea unui nou contract de mentenanta, a mai spus Stanciu."Metrorex ne datoreaza banii pe un an de zile. Nu suntem platiti din decembrie anul trecut. Daca facem un calcul rotund, ajungem la aproape 150 de milioane de lei. Situatia nu e noua. Faptul ca ni se datoreaza bani de atata vreme nu e nou.Au fost discutii acum vreo 3 luni in care ministrul de la vremea respectiva a promis o serie intreaga de lucruri.Din restantele de atunci, care erau de 132 de milioane de lei, s-au platit 25 de milioane, insa intre timp au mai trecut trei luni de mentenanta. De cand am inceput noi sa vorbim si pana vom termina, probabil ca se vor mai strange 500.000 -600.000 de lei. Oamenii sunt in depou la ora asta si fac treaba in cele patru depouri. (...)Am facut initial o propunere prin care am evocat posibilitatea prelungirii cu trei luni a contractului actual care, dupa parerea mea, era perfect legala, timp in care sa fi rezolvat toate problemele aflate in curs: pe de o parte, plata restantelor, pe de alta parte, o procedura de negociere pentru un an de contract in absenta publicarii licitatiei pentru 15 ani, pe care inteleg ca o au in vedere, insa chestiunea respectiva nu a functionat.A fost refuzata propunerea, astfel incat ne-am vazut pusi in situatia de a face ceva pana la 31 decembrie. Pentru noi, restantele sunt un punct blocant major. Nu putem sa lucram la infinit fara a fi platiti si am spus lucrul asta de foarte multa vreme. Ne vom opri", a declarat Gabriel Stanciu pentru Agerpres In context, presedintele Unitatea Sindicatul Liber din Metrou (USLM), Ion Radoi, spune ca, intr-adevar, problema ar trebui transata. Dar ca Metrorex n-ar trebui sa lucreze cu Alstom, din cauza ca aceasta colaborare este paguboasa pentru compania de metrou."Dupa cum stiti, metroul din Bucuresti este subventionat. Si e nevoie acolo de o rectificare bugetara de final de an (pentru alocarea de bani pentru platile catre Alstom).Problema este, insa, ca noi platim foarte mult pe aceasta mentenanta. Pana acum 17 ani, de lucrarile de mentenanta (pe vremea cand oricum toate trenurile erau vechi) se ocupa Metrorex, cu 1.200 de angajati. Apoi - din cauza ca ni s-a cerut in perioada de aderare la UE - mentenanta a fost externalizata.Angajatii au mers la Alstom. Pe masura ce Metrorex si-a cumparat trenuri noi, nevoie de forta de munca pentru mentenanta a scazut. Multi oameni au primit plati compansatorii si au fost trimisi acasa. Au mai ramas 380.Dar interesant este ca n-a scazut si pretul. Pai noi faceam mentenanta - pe vremea cand aveam doar trenuri vechi si 1.200 de angajati - cu 12 milioane de lei pe an. Acum am ajuns sa platim si de 4 ori pe atat. De ce?Dupa parerea mea, mentenanta ar trebui reinternalizata. Oamenii sunt de la noi. Infrastructura e a noastra. Si atunci cu ce a venit Alstom? Cu un director de la Paris? Putem sa ne descurcam fara probleme. Sau se poate scoate la licitatie mentenanta...Intrebarea mea este: de 17 ani, de ce nu s-au pregatit astfel de proceduri? Am ajuns acum, sa expire contractul, ca sa ne preocupe asta? Eu am tot atras atentia. Dar cine de la Metrorex si de la Ministerul Transporturilor nu s-a ocupat de aceasta problema?" a precizat Ion Radoi pentruOprirea metroului ar fi o problema majora pentru Capitala, in conditiile in care zilnic circula cu trenurile subterane pana la 600.000 de oameni.Prin intermediul unui comunicat de presa, Metrorex a transmis ca, intr-adevar, are datorii de 147.308.912 lei catre Altom. Dar ca e in cautarea unor solutii pentru a gasi banii si a efectua platile.Conducerea Metrorex transmite ca a luat, totusi, din timp, masuri pentru a asigura menentanta trenurilor."Avand in vedere imposibilitatea obiectiva de organizare a unei proceduri competitive (pentru selectarea unei societati de mentenanta - n.red.), la o data care sa permita derularea si finalizarea acesteia anterior datei de 31.12.2019 (data la care expira contractul actual) si in scopul de a asigura conditiile reglementate pentru operarea transportului de calatori cu metroul, la nivelul Metrorex a fost aprobata aplicarea unei proceduri de negociere fara invitatie la o procedura concurentiala de ofertare.In sensul celor mai sus prezentate, Metrorex a publicat un anunt in SEAP si in JOUE prin care si-a exprimat in mod transparent intentia de a incheia cu prestatorul actual (Alstom Transport) un contract pentru asigurarea serviciilor de mentenanta a materialului rulant incepand cu data de 01.01.2020, pana la finalizarea unei proceduri competitive, respectiv pe o perioada estimata de maxim un an", se arata in comunicatul remis de Metrorex redactieiCe-i drept, o astfel de invitatie figureaza in Sicap inca de pe data de 24.10.2019 "Totodata, Metrorex a transmis catre Alstom Transport S.A. invitatia pentru a depune o oferta in cadrul procedurii de atribuire a prestarii serviciilor de mentenanta a materialului rulant aferent transportului cu metroul, pe o perioada estimata de 1 an (incepand cu 01.01.2020 pana la finalizarea unei proceduri competitive).Alstom Transport S.A. a raspuns invitatiei si a depus oferta in termenul solicitat, iar la acest moment sunt in derulare negocieri pe marginea ofertei depuse in vederea stabilirii conditiilor pentru semnarea contractului", se mai arata in comunicatul semnat de directorul Metrorex SA, Mariana Miclaus.