Inca o amanare pentru metroul din Drumul Taberei. Sefa Metrorex spune ca ar putea fi inaugurat abia la vara

Intrebata cand ar putea fi inaugurat metroul, ea a raspuns: "O estimare este anul viitor. La sfarsitul semestrului 1, inceputul semestrului 2, speram sa reusim sa finalizam tot ceea ce s-a inceput", transmite Economica.net Sefa Metrorex, recent numita in functie , a fost joi dimineata sa inaugureze noul sistem de plata direct cu cardul la turnicheti la 9 statii de metrou din Bucuresti De altfel, si noul ministru al Transporturilor, Lucian Bode, a declarat intr-o conferinta de presa prilejuita de preluarea mandatului, ca tronsonul de metrou Drumul Taberei - Eroilor nu se poate receptiona si nu se poate finaliza in acest an.Intrebat daca bucurestenii vor avea metrou in Drumul Taberei in acest an, Bode a raspuns: "Din pacate, nu pe tronsonul Drumul Taberei - Eroilor Magistrala M5. Asa cum arata datele pe care eu le-am primit pana in acest moment, nu se poate receptiona si nu putem finaliza acest tronson, din pacate".Ministrul nu a putut avansa un termen pentru darea in folosinta a acestui tronson, spunand ca va face o evaluare si va comunica un termen realist.La randul sau, fostul ministru al Transporturilor, Razvan Cuc, a afirmat ca pana la momentul plecarii sale din functie nimeni nu i-a zis ca nu se va da in circulatie anul acesta metroul din Drumul Taberei, iar din punctul sau de vedere acest lucru se poate face