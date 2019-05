Inca o defectiune la metrou! Din cauza unei sine fisurate, se circula cu viteza redusa spre Pipera

Ziare.

Metrorex anunta ca, pe linia Magistrala 2, astazi, toata ziua.Cu alte cuvinte, calatorii care se pot astepta la intarzieri sunt cei care ajung in statiile: Berceni, Dimitrie Leonida, Piata Sudului, Constantin Brancoveanu, Eroii Revolutiei Revolutiei, Tineretului, Piata Unirii, Universitate, Piata Romana, Piata Vitoriei, Aviatorilor, Aurel Vlaicu si Pipera.Motivul acestor intarzieri este, potrivit Metrorex, faptul ca o sina s-a fisurat, in zona statiei Pipera. In aceste conditii,, mai informeaza Metrorex.Din pacate, n-a trecut nici macar o saptamana de la cea mai recenta defectiune raportata pe Magistrala 2 de metrou. Mai exact, pe 22 mai, Metrorex anunta ca s-a dereglat sistemul electric pe linia Berceni-Pipera (de fapt, se defectase un releu in zona Berceni) . Din cauza respectivei defectiuni, pe cea mai aglomerata cale de metrou din Capitala s-au impus atunci restrictii de viteza, iar in statii se crease aglomeratie.In repetate randuri, Uniunea Sindicatul Liber din Metrou (USLM) a reclamat faptul ca Metrorex refuza sa faca investitii in infrastructura si in tehnologie, punand astfel in pericol atat viata salariatilor, cat si pe cea a calatorilor. Pe 21 mai, sindicalistii de la metrou au organizat chiar si un protest in fata Ministerului Transporturilor, in incercarea de a-si face auzita vocea.Putin impresionat de manifestatie, ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a spus pe 22 mai ca releul de la Berceni cedeaza cam des si ca, in aceste conditii, suspecteaza ca cineva l-ar putea strica intentionat, doar ca sa-i aduca un prejudiciu de imagine directorului Metrorex SA, Dumitru Sodolescu