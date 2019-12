Incident la metrou: Pasagerii au apasat butonul de panica. Explicatia Metrorex

Ziare.

Metrorex a anuntat apoi ca nu era fum, ci... praf.Metrorex a transmis ca un calator al unui tren care circula pe Magistrala 1, in directia Preciziei, a apasat butonul de alarma din cauza unei degajari de fum.Reprezentantii companiei au transmis ca praful a ajuns in tren prin ventilatie, la statia Eroilor, unde au loc lucrari."Echipele Metrorex au verificat starea tehnica a trenului si astfel nu s-a confirmat sesizarea de degajare de fum, fiind vorba despre o, la statia Eroilor, intrucat in zona respectiva se desfasoara lucrari. Personalul Metrorex a actionat in scopul prevenirii oricaror eventuale pericole conform procedurilor in vigoare", au transmis reprezentantii Metrorex intr-un comunicat remisAcestia au punctat ca circulatia trenurilor de metrou nu a suferit modificari si siguranta calatorilor nu a fost pusa in pericol in niciun moment.