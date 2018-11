Instanta obliga Metrorex sa reia alimentarea cu electricitate si apa a magazinelor de la metrou. Reactia companiei

Metrorex rebranseaza magazinele, dar continua lupta in instanta

Comerciantii de la metrou s-au indreptat in instanta impotriva Metrorex SA, dupa ce societatea le sistase, marti, alimentarea cu electricitate si apa, in spatiile comerciale din subteran. Dosarul in care Asociatia Comerciantilor de la Metrou a atacat actiunile Metrorex a fost inregistrat pe rolul Judecatoriei Sectorului 1 din Bucuresti Printr-o decizie adoptata ieri, instanta a decis sa le dea dreptate comerciantilor si sa oblige Metrorex SA sa rebranseze spatiile comerciale la electricitate si apa.Asa cum v-a informat deja , marti, Metrorex SA a taiat utilitatile magazinelor de la metrou. Aceasta masura era menita sa grabeasca eliberarea spatiilor comerciale, pe care Metrorex vrea sa le renoveze si sa le scoata la licitatie.Cele 331 de spatii comerciale din subteran, cu suprafata totala de 5.900 de metri, sunt date spre inchiriere, inca de la inceputul anilor 1990, de Sindomet Servcom SRL, societatea Unitatea - Sindicatul Liber din Metrou (USLM) . Aceasta si-a castigat dreptul de a scoate la inchiriere respectivele spatii comerciale printr-un contract incheiat cu Metrorex SA acum mai bine de doua decenii. Acest contract a fost reinnoit, apoi, periodic.In acest an, Ministerul Transporturilor a constatat, insa, ca situatia este total dezavantajoasa pentru Metrorex SA, care nu incaseaza decat o treime din banii proveniti din chirii, restul sumelor mergand la Sindomet Servcom SRL.In consecinta, ca sa capete controlul asupra spatiilor, Metrorex informeaza ca: "a luat decizia intreruperii utilitatilor catre spatiile comerciale din incinta statiilor de metrou intrucat Contractul de Asociere in Participatiune, incheiat cu Sindomet ServCom SRL a incetat la data de 26.09.2018, iar corespunzator acestei situatii si obligatia Metrorex de asigurare a utilitatilor".Cu toate acestea, Metrorex sustine ca lucrurile n-au mers cum trebuia. Mai exact:"Sindomet ServCom SRL refuza sa se conformeze obligatiilor ce decurg din aceasta situatie, continuand sa mentina valabile contractele de inchiriere fara acordul Metrorex.In acest sens, Metrorex a sesizat institutiile abilitate (Politia Metrou, primarii de sectoare) si a formulat o actiune la Tribunalul Bucuresti", sustine conducerea societatii.Privind decizia de ieri a instantei, Metrorex SA informeaza ca:"In data de 28.11.2018, la solicitarea Asociatiei Comerciantilor de la Metrou, Judecatoria Sectorului 1, printr-o ordonanta presedintiala, emisa fara citarea Metrorex si posibilitatea de formulare a apararilor, a obligat societatea sa reia furnizarea utilitatilor.Metrorex a luat cunostinta de aceasta ordonanta in data de 29.11.2018Metrorex va ataca cu apel ordonanta Judecatoriei Sector 1 in termen legal de 5 zile de la comunicare".