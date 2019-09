Intarzieri ale metrourilor, dupa ce o persoana a cazut pe sine in statia Aurel Vlaicu

Ziare.

"Astazi, 24.09.2019, la ora 17.18, o persoana a cazut in calea de rulare in statia Aurel Vlaicu. Aceasta a fost scoasa nevatamata la ora 17.23", a transmis Metrorex.Compania a precizat ca in acest moment se circula cu o usoara intarziere fata de grafic.