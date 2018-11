Magazinele din statiile de metrou raman de astazi fara lumina si apa. Metrorex incearca sa-i evacueze pe comercianti

Ziare.

Cele 331 de spatii comerciale din subteran, cu suprafata totala de 5.900 de metri, sunt date spre inchiriere, inca de la inceputul anilor 1990, de Sindomet Servcom SRL, societatea Unitatea - Sindicatul Liber din Metrou (USLM) . Aceasta si-a castigat dreptul de a scoate la inchiriere respectivele spatii comerciale printr-un contract incheiat cu Metrorex SA acum mai bine de doua decenii.Ulterior, acest contract a tot fost reinnoit periodic, prin acte aditionale. Asa se face ca, de-a lungul tuturor acestor ani, mai bine de trei sferturi din banii incasati din inchirierea spatiilor comerciale n-au mers catre Metrorex SA (societatea detinuta de Ministerul Transporturilor), ci spre Sindomet Servcom SRL.Apreciind ca situatia este cum nu se poate mai paguboasa pentru Metrorex, inca din prima jumatate a acestui an, ministrul demisionar al Transporturilor, Lucian Sova, a declarat ca asocierea cu sindomet Servcom SRL trebuie sa inceteze. In consecinta, contractul care da societatii dreptul de a lua bani de pe urma spatiilor comerciale din subterant nu va mai fi prelungit, in toamna, spunea Sova.Anterior, Ion Radoi, liderul USLM, a sustinut pentruca sumele incasate din acele chirii - care se ridica la milioane de lei anual - sunt folosite in "scopuri sociale".In aceste conditii, nici nu se pune problema ca sindicatul sa renunte la banii din chirii. Ca sa se asigure ca nu isi pierde dreptul la acesti bani, USLM a deschis si un proces, la Tribunalul Bucuresti, in care primul termen a fost, fixat, insa, abia pentru data de 15 ianuarie 2019.Pe 26 noiembrie, contractul dintre Metrorex SA si Sindomet Servcom SRL privind spatiile comerciale a incetat si n-a mai fost reinnoit. In consecinta, potrivit directorului executiv al Metrorex SA, Dumitru Sodolescu, in dimineata zilei de 27 noiembrie, a inceput debransarea de la utilitati - adica de la electricitate si apa curenta - a spatiilor comerciale din subteran."Debransarea de la utilitati a inceput cu magazinele din statiile Victoriei 1 si Victoriei 2 si continua. In conditiile in care se lucreaza in paralel, estimam ca pana la finele zilei, actiunile de debransare se pot incheia.In aceste conditii, ne asteptam ca cei care ocupa spatiile sa se retraga. Nu-i putem evacua, efectiv, la acest moment, din cauza ca pentru asta avem nevoie de o decizie a instantei.Oricum, noi vom inainta si o astfel de actiune care sa ne permita sa eliberam spatiile. Mai exact, vom merge in instanta si vom cere o ordonanta presedentiala (care se da de urgenta - n.red).Dupa eliberare, spatiile vor fi scoase le licitatie. Cat anume va dura pana cand ele sa fie din nou ocupate e greu sa spunem, in conditiile in care nu de Metrorex depinde cat va dura actiunea in instanta. Cu toate astea, putem estima, cu titlu general, ca ele vor fi din nou ocupate undeva in primul trimestru din 2019", a declarat pentrudirectorul-executiv al Metrorex, Dumitru Sodolescu.Pana cand vor fi alesi viitorii chiriasi ai acestor spatii, bucuresteanul de rand nu va mai putea sa isi cumpere nici macar o gogoasa sau o revista din subteran, in drum spre metrou. In plus, Metrorex va pierde ceva bani, in conditiile in care nu va mai incasa niciun leu din chirii, timp de mai multe luni la rand.Dumitru Sodolescu spune de vina pentru situatia de criza cade, inainte de toate, pe umerii celor care au permis ca asocierea cu Sindomet Servcom SRL sa continue atat de mult timp."Vinovati pentru situatia de astazi sunt, fara doar si poate, cei care au permis ca situatia aceasta (asocierea in participatiune cu Sindomet Servcom SRL) sa continue atat de mult. De pe urma scoaterii la licitatie a spatiilor, Metrorex va avea de castigat, pentru ca va incasa toti banii din chirii, nu doar o mica parte, asa cum s-a intamplat pana acum. E drept ca vreme de cateva luni se vor pierde bani. Dar cand faci un plan de afaceri nu-l gandesti pentru urmatoarele cateva luni, ci pe termen lung", a mai spus Dumitru Sodolescu.Potrivit ministrului demisionar Lucian Sova, din chiriile spatiilor din subteran s-au obtinut, in 2016, 2,9 milioane de lei, din care doar 734.000 de lei au ajuns la Metrorex.In 2017, s-au obtinut 3 milioane, din care 796.000 de lei pentru Metrorex si restul pentru Sindomet Servcom SRL. In plus, in 2018, din cele 2,3 milioane de lei obtinute din chirii, doar 855.000 lei au ajuns la Metrorex SA.Nu e foarte clar, in acest moment, cat vor avea de pierdut, de pe urma acestei decizii, comerciantii din subteran.In ciuda insistentelor noastre, liderul USLM, Ion Radoi, nu a raspuns azi la telefon pentru a spune daca nu cumva comerciantii din subteran - care sunt pe punctul de a fi evacuati - au platit catre Sindomet Servcom SRL chirie si pentru lunile urmatoare, in care nu vor mai putea face comert in subteran.In consecinta, am sunat pe fix la sediul USLM, in incercarea de a vorbi cu secretarul general al USLM, Marian Artimon, sau cu unul dintre vicepresedintii sindicatului, adica Nechifor Ghita, Constantin Dumitrica sau Marian Picu.Din pacate, nimeni din conducerea sindicatului n-a fost dispus sa dea detalii pentruprivind aceasta situatie de criza din subteran, care risca sa ii creeze un disconfort considerabil bucuresteanului calator cu metroul.