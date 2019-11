Metrorex a introdus plata cu cardul direct la turnicheti, in noua statii de metrou (Galerie Foto)

Ziare.

Metrorex si BCR au implementat noua solutie de plata cu cardul la 9 statii de metrou din Capitala, in cadrul unui program pilot. Sistemul este realizat la nivelul fiecarui turnichet de acces, utilizand tehnologii de integrare de ultima generatie, ceea ce face ca acceptarea la plata si deblocarea portilor de acces de la turnicheti sa fie extrem de rapida.Modul de utilizare este foarte simplu: calatorii trebuie sa apropie de turnichet orice card bancar contactless Visa sau Mastercard, indiferent de banca emitenta, dupa care vor primi instiintarea de "Acces liber".In cazul in care un calator doreste sa achite mai multe intrari cu acelasi card trebuie sa apese, incepand cu a doua tranzactie consecutiva, tasta "+" de pe ecranul turnichetului si apoi sa apropie cardul de semnul contactless."Este realmente o bucurie sa putem oferi calatorilor nostri, la cea de-a 40-a aniversare a metroului bucurestean, un sistem de acces inteligent, ca parte integranta a strategiei noastre de modernizare a conditiilor de exploatare.Metroul este un mijloc de transport rapid, dar noi credem ca rapiditatea nu implica numai calatoria in sine, ci tot ceea ce inseamna experienta cu metroul: de la intrarea in statie si pana la sosirea la destinatie. Eforturile noastre de imbunatatire a acestei experiente vor continua", a declarat Mariana Miclaus, noul director Metrorex "Un oras cu adevarat inteligent are nevoie, in mod obligatoriu, de acces simplu si modern la metrou. Solutia a fost construita, implementata si testata de colegii mei din BCR impreuna cu echipele tehnice ale Metrorex, fiind rodul unui efort de aproape 12 luni.Suntem mandri sa putem contribui la dezvoltarea sistemului de plata contactless, de nivelul unui smart city, la metroul din Bucuresti", a declarat Ciprian Nicolae, manager de proiect BCR.Solutia a fost construita avand la baza arhitectura de functionare reglementata de VISA si Mastercard, astfel incatSistemul de plata contactless este disponibil in faza pilot in statiile, fiind accesibil la toate portile de acces din aceste statii. In urmatoarele doua-trei luni, sistemul va fi implementat in toate statiile.