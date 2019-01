Metrorex injumatateste tariful parcarii de la Straulesti, care de trei luni este pustie

Ziare.

Metrorex a anuntat ca incepand cu 4 februarie tariful va fi modificat, urmand sa ajunga la 50 de bani/masina/ora, conform unui comunicat remis miercuri"Decizia a fost luata de catre conducerea executiva si cea administrativa a societatii, dupa ce s-a constatat gradul scazut de ocupare a parcarii, de la darea in exploatare si pana in prezent", se arata in comunicat.In acelasi comunicat in care spun ca scad tariful din cauza lipsei masinilor din parcare, reprezentantii Metrorex subliniaza ca "Park and Ride-ul de la Straulesti reprezinta o solutie unica in Bucuresti, care ofera siguranta si confort posesorilor de autoturisme. Pretul extrem de avantajos fata de pretul pietei poate fi un motiv in plus pentru posesorii de autoturisme de a-si lasa masinile intr-o parcare noua, moderna, cu multiple functiuni pentru cei care calatoresc dinspre periferie spre centrul orasului".Acest sistem are ca scop reducerea congestiei traficului urban si furnizarea mai multor modalitati de transport pentru publicul calator, respectiv: metroul, transportul urban de suprafata, transportul preorasenesc si asigurarea conditiilor de parcare pentru transportul cu autoturismul personal.Terminalul de la Straulesti are trei etaje si spatiu pentru 660 de autovehicule.A.G.