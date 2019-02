Metrorex se lauda ca termina metroul din Drumul Taberei, dupa o intarziere de 4 ani. Cum arata acum statiile (Galerie foto)

Imagine de pe Linia de metrou M5, depoul Valea Ialomitei - Foto: Alexandru Nistor

In mod normal, in baza contractului semnat inca din 2011, jumatate din magistrala de metrou M5 - care sa lege zona Drumul Taberei de statia Eroilor - ar fi trebuit sa fie gata inca din 2015.Din pacate, intarzierile s-au tinut lant. Unele au fost cauzate de faptul ca documentatia nu fusese intocmita asa cum trebuie. Altele, de faptul ca proiectul a ramas, jumatate de an, fara finantare. Una peste alta, in ciuda promisiunilor facute de politicieni, linia de metrou nu s-a inaugurat nici in 2016, nici in 2017 si nici in 2018.Asteptarea s-ar putea incheia, insa, in 2019, a declarat luni directorul general al Metrorex, Dumitru Sodolescu, in timpul unei vizite cu presa pe santierul magistralei. Dintre cele 10 statii ale liniei, presa a vizitat 4 de la capatul dinspre Drumul Taberei, adica: Raul Doamnei, Brancusi, Valea Ialomitei si Romancierilor.Sodolescu a declarat ca lucrarile la partea tehnica a liniei sunt gata in proportie de peste 99%, iar finisajele statiilor sunt si ele realizate in procent de 60%-70%. Spre exemplu, daca in statia Romanicierilor totul e apropape finalizat, la Raul Doamnei inca mai e mult de lucru.In plus, si mai multe ar fi de facut - potrivit surselor- in statii de la celalalt capat la liniei, cum ar fi Eroilor 2. Metrorex nu a prezentat presei aceasta statie, care, potrivit surselor noastre, ar fi finisata doar in proportie de circa 50%.Cu toate astea - sustine conducerea Metrorex - toate lucrarile din subteran vor fi, cu siguranta, finalizate pana in lunile septembrie-octombrie.In plus, in foarte scurt timp ar trebui sa inceapa si probele tehnologice, adica testele de transport in subteran. Cum se vor desfasura acestea a explicat directorul de investitii al Metrorex, Constantin Mustatea."Aceste probe tehnologice sunt complexe. Spre exemplu, se fac mai intai probe cu un vagon de gabarit - o structura metalica cu forma si structura unui tren - care are un plus de dimensiune (pentru a testa conditiile de transport atunci cand trenul se inclina la curbe - n.red.) . Se parcurg apoi mai multe etape pana cand se ajunge la probele cu trenul la rece (fara tensiune - n.red.).Probele la cald, cu tensiune, se vor face mult mai tarziu, spre toamna, dupa ce vor fi puse in functiune si statiile electrice de 110 kW. Probele finale se vor face atunci", a explicat Constantin Mustatea.Reamintim ca fostul ministru al Transporturilor, Lucian Sova, a promis anul trecut ca aceste probe tehnologice urmau sa inceapa la finele lui 2018, iar in martie 2019 Magistrala 5 de metrou urma sa fie inaugurata. Acum aflam ca in martie abia incep probele....Un obstacol in calea finalizarii lucrarilor la metroul din Drumul Taberei il reprezinta si conflictul dintre Metrorex si societatea Siemens. Iata de unde a pornit totul si de ce aceasta neintelegere intre companii reprezinta o mare problema.Pe 30 mai 2017, Metrorex a lansat o licitatie pentru a alege societatea care sa realizeze, in schimbul a circa 121 de milioane de lei, sistemul de automatizare si protectie pentru noua linie de metrou. Fara acest sistem, nu se poata face transport de calatori in subteran.In cursa pentru obtinerea lucrarilor s-au inscris doua societati: Siemens si Alstom. In faza de evaluare tehnica a documentatiei depuse, insa, Siemens a fost descalificata.Nemultumita, societatea descalificata a deschis mai multe actiuni in instanta, contestand deciziile Metrorex. Intr-unul dintre dosare, pe 15 noiembrie, instanta a dat dreptate Metrorex si a respins definitiv contestatia formula de Siemens. Din pacate, insa, problema tot nu s-a rezolvat.Motivul: mai exista inca o contestatie formulata de Siemens care trebuie solutionata, iar procesul nu a fost nici macar repus pe rolul instantei. Iar, in conditiile in care instanta nu da dreptate Metrorex in acest litigiu, societatea nu poate semna contractul cu Alstrom, societatea care trebuie sa faca sistemul de automatizare., a spus Sodolescu.Cum au avansat, practic, lucrurile in ultimele 3 luni? Metrorex a primit o motivare a deciziei luate de instanta pe 15 noiambrie 2018 si niciun termen de judecata in noul dosar.In aceste conditii, practic, atunci cand spune ca ar putea inaugura Magistrala 5 de metrou in 2019, conducerea Metrorex se bazeaza pe faptul ca instanta ii va da dreptate in procesul cu Siemens in urmatoarele 2-3 luni. Desi, in teorie, asa ceva nu e imposibil, e totusi putin probabil ca lucrurile sa se rezolve intr-un termen atat de scurt....Interesant este ca, de nenumarate ori, Ministerul Transporturilor a sustinut ca inaugurarea Magistralei 5 de metrou este amanata de procesul cu Siemens. Or, din modul in care arata santierele e destul de clar ca - si daca instanta ar solutiona astazi in litigiul dintre Metrorex si Siemenes - tot ar mai ramane suficient de lucru pana cand metroul din Drumul Taberei sa fie gata.La solicitarea jurnalistilor, Dumitru Sodolescu a declarat ca incepand cu lunile iunie-iulie se va incepe inchiderea santierelor de suprafata ale metroului, care incurca de ani buni circulatia pe traseul Drumul Taberei - Eroilor. In cazul santierului de la Raul Doamnei, a declarat Sodolescu, n-ar trebui sa fie nicio problema cu finalizarea lucrarilor. In schimb, in zona statiei Academiei, lucrarile ar mai putea dura.Cand vor putea, deci, sa circula bucurestenii cu metroul pana in Drumul Taberei? Depinde de mobilizarea de pe santiere si decizia instantei in litigiul cu Siemens. Cu alte cuvinte, inca nu avem nicio certitudine, doar promisiuni.