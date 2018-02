Metroul din Drumul Taberei nu va fi gata nici in 2018. Iata de ce

Amanari peste amanari

Termenul de finalizare a lucrarilor strict necesare punerii in functiune cu calatori a liniei de metrou din Drumul Taberei este trimestrul IV 2018, astfel incat la acest termen sa fie demarate probele tehnologice, sustine Ion Constantinescu, directorul general al Metrorex, citat de Economica.net Ion Constantinescu a mai precizat ca punerea in functiune este estimata a avea loc in trimestrul I din 2019, in functie de rezultatul probelor tehnologice, precum si de semnarea contractului de siguranta si automatizare.In acest moment are loc procesul de evaluare a propunerii financiare a firmei Alstom, iar la Tribunalul Bucuresti a fost inregistrata contestatia Siemens, a carei oferta a fost descalificata inca din faza de evaluare tehnica."Metrorex si-a propus ca lucrarile sa inceapa in primul semestru al anului 2018, insa respectarea termenului depinde si de cursul pe care il va avea procedura aflata in derulare si de rapiditatea cu care vor fi solutionte contestatiile", a precizat directorul general al Metrorex.In luna aprilie a anului trecut, ministrul Transporturilor din acea perioada, Razvan Cuc, spunea ca lucrarile la magistrala de metrou care va lega cartierul Drumul Taberei de centrul Capitalei vor fi gata la finalul lunii aprilie 2018.O luna mai tarziu, Marin Aldea, directorul general de atunci al Metrorex, declara ca Magistrala 5 va fi functionala la finele semestrului I din 2018.Lucrarile la metroul din Drumul Taberei au inceput in 2011, primul termen de finalizare a lucrarilor fiind 2014. Termenul a fost amanat de mai multe ori, in luna noiembrie 2016 autoritatile spuneau ca lucrarile vor fi terminate la finalul anului 2017.In urma cu cinci zile, OLAF a confirmat investigatia pe care o desfasoara asupra Metrorex, unde sunt cercetate nereguli in proiectul finantat de Uniunea Europeana pentru Magistrala 5 de metrou. OLAF a mai precizat ca "nu exista un termen strict pentru finalizarea investigatiilor". Uniunea Europeana a dat Romaniei 251,8 milioane de euro din Fondul de coeziune pentru a fi investit in extinderea liniei 5 de metrou din Bucuresti.Miercurea trecuta, ministrul Transporturilor a dat asigurari ca lucrarile la linia de metrou nu vor mai dura mult si ca nu exclude ca Metrorex sa treaca pe viitor in administrarea Primariei Capitalei. "Exista o problema legata de achizitionarea sistemului de siguranta. Inca inainte de a fi ministru, cei cu care am vorbit de la companie mi-au prezentat lucrurile de o anumita maniera. Nu pot sa spun ca m-au convins 100%", a spus Lucian Sova, miercuri.Dupa finalizare, noua sectiune va lega partea de vest de centrul orasului, de la strada Raul Doamnei la statia Eroilor, care conecteaza liniile 1 si 3. Aceasta va avea o lungime de aproape sapte kilometri, cu 10 noi statii si un depou.Peste 64.000 de bucuresteni ar urma sa beneficieze de noua sectiune, care vor calatori intre cele doua puncte ale orasului in mai putin de un sfert de ora.