Metroul din Drumul Taberei nu va fi gata nici in acest an

Ziare.

com

Intrebat daca bucurestenii vor avea metrou in Drumul Taberei in acest an, Bode a raspuns: "Din pacate, nu pe tronsonul Drumul Taberei - Eroilor Magistrala M5. Asa cum arata datele pe care eu le-am primit pana in acest moment, nu se poate receptiona si nu putem finaliza acest tronson, din pacate".Ministrul nu a putut avansa un termen pentru darea in folosinta a acestui tronson, spunand ca va face o evaluare si va comunica un termen realist.La randul sau, fostul ministru al Transporturilor, Razvan Cuc, a afirmat ca pana la momentul plecarii sale din functie nimeni nu i-a zis ca nu se va da in circulatie anul acesta metroul din Drumul Taberei, iar din punctul sau de vedere acest lucru se poate face."Din discutiile pe care le-am avut cu firma constructoare si din vizitele pe care le-am facut pe santier asta a reiesit: ca la sfarsitul lunii decembrie se putea da in trafic metroul din Drumul Taberei. Eu nu am mai vorbit cu domnul director Aldea (directorul general interimar al Metrorex, Marin Aldea - n. r.), dar cu siguranta, daca este o problema, trebuie sa vina sa comunice care este problema, de ce nu se da. La modul in care am lasat eu lucrurile in minister, undeva la 98% stadiul fizic finalizat, nu era o problema sa finalizeze. Daca este o problema care s-a identificat peste noapte trebuie adusa la cunostinta. Mie nu mi-a adus nimeni la cunostinta ca nu o sa pot da in trafic metroul la sfarsitul anului. Cand am plecat din functia de ministru nu mi-a spus nimeni ca nu se va da in circulatie metroul. Din punctul meu de vedere, metroul se putea si se poate da in circulatie la sfarsitul anului", a spus Cuc, intrebat de jurnalisti despre acest subiect.El a reiterat ca, in declaratiile sale, intotdeauna a vorbit despre darea in trafic a metroului din Drumul Taberei si nu despre receptia finala, in conditiile in care darea in circulatie implica lucruri care se pot face ulterior pentru receptia finala."Eu am avut discutii cu constructorii. Eu tot timpul mi-am luat feedback-ul de la companie, de la constructor si din teren. La modul in care au evoluat stadiile fizice, eu nu am vorbit niciodata de receptie finala, daca m-ati auzit. Am vorbit de dat in trafic. Darea in trafic implica si niste lucruri ulterioare pentru a se face receptia finala, pentru ca romanii au cerut, in momentul in care am preluat mandatul, au vrut masuri de indata, nu au vrut sa vin sa le explic cum nu se poate. Asta le-am spus si directorilor din minister: 'Sunteti cu mandatele pe masa. Daca nu gasiti solutiile necesare pentru a implementa proiectele plecati acasa, pentru ca inseamna ca nu sunteti buni'", a explicat Cuc.