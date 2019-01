Metroul Drumul Taberei e inca blocat in instanta. Inaugurarea magistralei se amana pe termen nelimitat

Ziare.

Licitatiile pentru selectarea unui constructor care sa realizeze linia de metrou care sa lege Drumul Taberei de Pantelimon au inceput inca din 2008. Trei ani mai tarziu, in 2011, o asociere condusa de societatea Astaldi incepea propriu-zis lucrarile, programate sa dureze cel mult 4 ani.Din pacate, magistrala n-a fost gata nici in 2015 - asa cum ar fi fost normal - si nici in 2016. Abia prin 2017 se intrezarea posibilitatea finalizarii liniei de metrou. N-a fost sa fie, insa, iar termenul de executie s-a prelungit din nou.Pe 30 mai 2017, Metrorex a lansat o licitatie pentru a alege societatea care sa realizeze, in schimbul a circa 121 de milioane de lei, sistemul de automatizare si protectie pentru noua linia de metrou.In cursa pentru obtinerea lucrarilor s-au inscris doua societati cu renume international: Siemens si Alstom. In faza de evaluare tehnica a documentatiei depuse, insa, Siemens a fost descalificata.Nemultumita, societatea descalificata a deschis mai multe actiuni in instanta, contestand deciziile Metrorex. Intr-unul dintre dosare, pe 15 noiembrie, instanta a dat dreptate Metrorex si a respins definitiv contestatia formula de Siemens . Din pacate, insa, problema tot nu s-a rezolvat.Directorul-executiv al Metrorex SA, Dumitru Sodolescu, a declarat pentruca tot de instanta depinde cand se va deschide Magistrala 5 de metrou., ne-a explicat Dumitru Sodolescu.Pana cand cauza - inca fara termen de judecata stabilit - nu se va rezolva, Metrorex SA nu va putea semna contractul cu Alstom, care sa realizeze sistemul de automatizare si protectie. Iar fara acest sistem metroul nu va putea transporta calatori pe Magistrala 5.Fostul ministru al Transporturilor, Lucian Sova, era sigur ca, in 2019, problema se va rezolva , iar bucurestenii vor putea circula cu metroul pana in Drumul Taberei. Din pacate, se pare ca Sova a fost din cale afara de optimist. Motivul: potrivit specialistilor de la Asociatia Pro Intrastructura (API), dupa solutionarea problemelor din instanta si semnarea unui contract pentru realizarea sistemului de automatizare, lucrarile vor dura cel putin 9 luni.Iar asta inseamna ca avem toate sansele sa ne prinda 2020 cu linia inca neinaugurata.Oricum, potrivit unui document al Ministerului Transporturilor, in prima etapa nu urmeaza sa se deschida intreaga magistrala , care sa faca legatura intre Drumul Taberei si Pantelimon. Mai intai se va deschide tronsonul care sa faca legatura intre statia Raul Doamnei si Eroilor, oferindu-le astfel bucurestenilor din sud-vestul Bucurestiului acces la transportul cu metroul.Ulterior, pana in 2023 ar urma sa se deschida tronsonul Eroilor - Piata Iancului, iar pana in 2030 ar trebui sa fie gata si ultima portiune a magistralei, dintre Piata Iancului si Pantelimon.Pana cand lucrurile vor reintra pe fagasul normal, insa, sutele de mii de bucuresteni care ar putea scapa de aglomeratia de pe strazile Capitalei calatorind prin subteran, pe Magistrala 5, n-au altceva de facut decat sa astepte si sa toace marunt din buze, la fel cum fac deja de mai bine de un deceniu.