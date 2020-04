Metroul nu va circula in noaptea de Inviere

Ziare.

"Informam publicul calator ca, in contextul actual si tinand cont de Ordonanta Militara nr. 2/21.03.2020, care prevede la art. 9, alin. 2 ca 'se pot oficia slujbe in locasele de cult de catre slujitorii bisericesti/religiosi, fara accesul publicului, slujbele putand fi transmise in mass-media sau online', in noaptea de Inviere, 18/19.04.2020, trenurile de metrou nu vor circula", spune Metrorex.Potrivit sursei citate, in restul perioadei Sarbatorilor Pascale, adica in perioada 17 - 20 aprilie, metroul va circula dupa urmatorul program: pe Magistrala 1 (Republica - Dristor 2), Magistrala 2 (Berceni - Pipera) si Magistrala 3 (Anghel Saligny - Preciziei) trenurile de metrou vor circula la un interval de circa 10 minute, iar pe Magistrala 4 (Gara de Nord 2 - Straulesti) la un interval de circa 11 minute.