Ministrul Cuc insista sa suspecteze ca o mana criminala saboteaza functionarea metroului

"Asa cum am mai zis, eu comunic foarte bine cu sindicalistii care reclama probleme.", a declarat miercuri seara Ministrul Transporturilor, intr-o conferinta de presa.Ideea a fost reluata dupa ce, in aceasta dimineata, acelasi Razvan Cuc a afirmat ca spera ca defectiunile repetate de pe magistrala 2 de metrou , Berceni - Pipera, din cauza carora au avut de suferit mii de calatori , sa nu fie provocata intentionat.Imaginile cu haosul inregistrat astazi la metrou au umplut retelele de socializare, desi nu a fost prima data cand s-a intamplat asa ceva, din cauza unor probleme tehnice. Ministrul a sustinut ca acelasi releu s-ar fi defectat de trei ori in ultimele zile."Bugetul Metrorex prevede sume alocate pentru reparatii. Pentru ca, dupa cum stiti, primeste subventie de la bugetul de stat. Am vorbit dimineata cu domnul Sodorescu.", a declarat Razvan Cuc.Aflat alaturi de ministru, Liviu Dragnea a spus si el ca e posibil sa fie "ceva intentionat", pentru ca "e cam ciudata coincidenta"."Da, am luat in calcul si asta pentru ca de trei zile acelasi releu se blocheaza si se strica", a mai spus ministrul Transporturilor, intrebat de un jurnalist daca ia in calcul o ipoteza unei maini criminale.